On assiste depuis quelques jours à de grands discours et une multitude de bonnes intentions dans la foulée de l’événement tragique de dimanche soir à Québec. La communauté de la capitale nationale a montré au monde qu’elle était solidaire et qu’elle pouvait répondre de façon digne à un tel acte des plus barbares, le point n’est pas là.

Le problème actuellement est l’hypocrisie libérale à son paroxysme, qui se drape dans la vertu du vivre-ensemble pour étouffer tout débat sur des sujets hautement sensibles au Québec et ailleurs dans le monde.

On se souvient que le rapport Bouchard-Taylor a été déposé en 2008, ça fait neuf ans et rien n’a bougé ! Les libéraux n’ont jamais voulu régler l’épineuse question de l’identité, et tout ce qui traîne se salit. Malheureusement, un événement comme dimanche est encore une fois teinté de débats sur nos débats plutôt que ne se concentrer sur l’amélioration de nos rapports avec les différentes communautés.

Le jour où le Parti libéral voudra vraiment régler les problèmes d’accommodements raisonnables au Québec, on pourra enfin passer à autre chose et axer la suite sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise.

SVP, Monsieur le Premier Ministre, ne soyez pas chef d’État seulement lors d’événement malheureux, soyez-le aussi lorsqu’il faut prendre des décisions importantes pour notre avenir.

Je crois que le Québec mérite mieux que d’éternelles chicanes sur l’identité, nous serons jugés par ce que nous ferons dans les prochains mois.