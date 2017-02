Vers un apaisement

La tuerie de Québec changera la teneur du débat sur la laïcité à l’Assemblée nationale. Le rapport Bouchard-Taylor connaîtra-t-il un second souffle ?

Le gouvernement Couillard et les partis d’opposition ont promis la reprise « sereine » et « apaisée » du débat sur les accommodements raisonnables et la neutralité religieuse de l’État au lendemain de l’attentat qui a coûté la vie à six Québécois de confession musulmane, dans une mosquée de Sainte-Foy.

Le premier ministre, Philippe Couillard, a vu juste en déclarant qu’il y aura un « avant » et un « après » la tragédie. Les transformations sont visibles, comme en témoigne le discours d’apaisement du chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée. Il s’est excusé d’avoir mentionné qu’une burka pouvait cacher une arme à feu durant la course à la chefferie du PQ.

Le tueur de Québec a stoppé net la possibilité, pour le PQ ou la CAQ, d’utiliser le spectre de la femme voilée pour remuer les inquiétudes identitaires de l’électorat francophone lors des prochaines élections. Cela ne revient pas à dire que les débats sur la laïcité et l’identité seront désormais proscrits. Tout est dans le ton, le but et la manière.

Le fruit de la commission Bouchard-Taylor se dessèche sur la branche politique depuis maintenant dix ans. Une décennie d’inaction au cours de laquelle le Québec a connu un durcissement du discours politique et médiatique sur les musulmans. Cela n’explique pas le carnage. Les radios de Québec ont l’esprit étroit, mais elles ont aussi le dos large. Voilà des années qu’elles dénigrent les « BS », les féministes, les immigrants, les artistes et, bien sûr, les musulmans. Ni ces radios ni les chroniqueurs qui enfoncent en permanence le bouton panique à propos des islamistes radicaux ou de la perte des repères identitaires des Québécois ne peuvent être tenus responsables des gestes du tireur présumé.

D’ailleurs, celui-ci n’aurait pas fréquenté l’oeuvre des Arthur, Fillion et Duhaime de ce monde. Selon les informations obtenues à ce jour, il s’abreuvait à Fox News et aimait beaucoup Donald Trump et Marine Le Pen… Les raisons de son passage à l’acte, complexes, restent enfouies au plus profond de son âme torturée.

Au Québec et ailleurs dans le monde, des politiciens populistes et des commentateurs participent néanmoins à l’instauration d’un climat malsain face à cet Autre porteur de tous les dangers, qui n’aurait rien de valable à apporter à son pays d’accueil. D’aucuns poussent le devoir d’intégration des nouveaux arrivants jusqu’à exiger la négation de leur altérité. Le modèle québécois, basé sur l’interculturalisme, n’en demande pas tant.

Cette montée du populisme, jumelée à la peur du terrorisme, a fait naître un espace propice à l’expression de discours racistes et haineux. Un ancien leader du Ku Klux Klan, David Duke, a même pu appuyer Donald Trump sans plomber sa candidature, ce qui aurait été impensable dans le cycle électoral précédent. Au Québec, des groupuscules d’extrême droite participent sans gêne et sans concession au débat public.

Le poids de ce monde malade ne peut retomber sur les seules épaules des élus québécois. Pour fêter les dix ans de la publication du rapport de la commission Bouchard-Taylor, ils pourraient cependant poser un geste significatif en légiférant enfin sur la question. Il ne s’agit pas d’en faire moins (l’approche libérale) ou plus (l’approche péquiste) avec ces recommandations, mais de les mettre en application une fois pour toutes.

Le malaise identitaire relevé par Gérard Bouchard et Charles Taylor est encore criant de vérité : « les Québécois d’ascendance canadienne-française ne sont pas encore bien à l’aise avec le cumul de leurs deux statuts (majoritaires au Québec, minoritaires au Canada et en Amérique) », écrivaient-ils en 2007. Ce sentiment d’insécurité est légitime compte tenu des menaces qui pèseront constamment sur l’essor du fait français en terre d’Amérique, mais il ne peut servir d’excuse pour utiliser les groupes minoritaires comme des boucs émissaires.

L’heure est venue de casser cette dynamique, si bien décrite dans le rapport, qui met en opposition « une majorité ethnoculturelle [craignant] d’être submergée par des minorités elles-mêmes fragiles et inquiètes de leur avenir ». Il y a un espace pour l’intégration dans l’égalité et la réciprocité.