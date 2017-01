Eva Ottawa démissionne du Conseil du statut de la femme

Le Conseil des ministres a nommé mardi soir Louise Cordeau au poste de présidente du Conseil du statut de la femme. La nomination survient quelques mois à peine après l’entrée en poste d’Eva Ottawa à ce titre.



Cette dernière a récemment remis sa démission à la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault. « C’est une décision qui est personnelle », a commenté l’attaché de presse de la ministre, Karl Sasseville.



Au Conseil du statut de la femme, la confusion règne : on affirme avoir appris la nouvelle au moment de la diffusion d’un communiqué de presse du conseil des ministres.



Louise Cordeau entrera en poste le 6 février. Elle était jusqu’à tout récemment éditrice et chef de la direction du Journal de Québec chez Québecor Média inc.