Plaidoyer pour une société ouverte

L’attentat survenu dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec a inspiré un message politique au premier ministre, Philippe Couillard.

« Je veux répéter aujourd’hui [lundi] que la cause que nous portons, que celle qui m’anime, c’est celle d’une société ouverte, confiante, une terre d’accueil dans laquelle il n’y a qu’un seul niveau de citoyenneté qui est le même pour tous et toutes », a affirmé Philippe Couillard dans une déclaration solennelle qu’il a faite en début d’après-midi lundi. « Ma maison est votre maison », a-t-il dit, citant Gilles Vigneault.

Ce discours, tout le monde le portera au cours des prochains jours. « Le défi sera de continuer de le porter après, avec force et courage », a-t-il prévenu.

« Les mots prononcés, les mots écrits, aussi, ne sont pas anodins », a-t-il poursuivi. « Ils peuvent unir, guérir ou diviser et blesser. À nous de choisir. » Cette « tragédie » impose un choix, celui de « l’amitié, la compréhension mutuelle, la fraternité entre les peuples ».

« Je veux que vous sachiez que celui que je fais à titre de premier ministre du Québec, de votre premier ministre, c’est celui de la confiance et de l’ouverture, de la citoyenneté vraiment et pleinement partagée pour toutes et tous, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos croyances ou qui nous aimons », a-t-il ajouté.

Rappelant qu’en janvier 2016, six coopérants québécois ont été exécutés par des terroristes au Burkina Faso, Philippe Couillard a souligné que c’est maintenant à Québec, « notre capitale si belle, si accueillante, si pacifique » que la violence s’est étendue. « On le voit bien : personne n’est à l’abri. »

Droit fondamental

Par voie de communiqué, le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a témoigné de « l’horreur » qui a frappé tous les Québécois. « Ces personnes ont été abattues pour une raison : elles exerçaient un droit fondamental, celui de se réunir dans un lieu de culte. Nous sommes tous touchés dans notre liberté. »

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, tout en affirmant que l’heure était à la solidarité envers les familles et à « l’unité des Québécois contre toute violence, contre toute terreur et contre la bêtise meurtrière », a indiqué que les partis politiques avaient des divergences sur la meilleure façon de lutter contre l’extrémisme. « Mais aujourd’hui, vous ne réussirez pas à me faire parler de ça, ce n’est pas la journée », a-t-il dit aux journalistes dans un point de presse. Arrêter de débattre de cette question, « ce serait donner raison aux terroristes », estime-t-il.

À ses yeux, il n’existe pas de courant d’islamophobie au Québec. « Qu’il y ait des actes, oui, mais pas un courant, une culture, comme certains l’ont dit », a fait valoir François Legault.

Chez Québec solidaire, on croit au contraire qu’un tel courant existe. « Ce serait très grave de faire comme s’il n’existait pas », a dit la porte-parole intérimaire de QS, Manon Massé, dans une mêlée de presse.

« Ça prend racine dans un climat qui commence à s’envenimer, un climat toxique », a mentionné le président de QS, Andrés Fontecilla, qui accompagnait la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Le débat identitaire, s’il conduit à l’exclusion de certains citoyens, est néfaste, a avancé Manon Massé. « L’heure est à se rappeler que le “nous” québécois est un “nous” qui est diversifié dans ses convictions religieuses, dans ses origines ethniques, dans ses orientations sexuelles, dans sa diversité de genres. C’est ça, le “nous” québécois. Et c’est le “nous” québécois qui a été attaqué hier [dimanche]. »