De l’urgence d'étudier l’impact des médias sociaux sur nos démocraties

Les événements tragiques qui ont coûté la vie à six Québécois de confession musulmane ont surpris l’ensemble du Québec et soulèveront assurément plusieurs débats de société au cours des prochains mois. À titre de néo-politicien, tout comme plusieurs autres politiciens et journalistes, j’ai assisté au cours des derniers mois à une radicalisation du discours ambiant.

Parmi les hypothèses sur lesquelles nous devons nous pencher pour expliquer ce phénomène, il y a la possibilité que l’omniprésence des médias sociaux dans nos vies sabote nos démocraties occidentales et accélère le processus de radicalisation des individus.

Cette hypothèse repose sur le constat de trois phénomènes engendrés par les médias sociaux, qui font largement consensus dans la communauté scientifique. Le premier est que les médias sociaux véhiculent un confondant mélange d’informations véridiques et d’informations fausses. Cette réalité est particulièrement troublante lorsqu’elle est associée à une autre tendance lourde : de plus en plus de gens ne s’informent plus par les journaux, la radio et la télévision, mais se fient uniquement à leurs fils d’actualité Facebook ou Twitter.

Environnements unidirectionnels

Le deuxième phénomène est que l’algorithme de Facebook génère pour un utilisateur donné une concentration anormale d’articles et de publications qui vont dans le sens de ses positions politiques, tout en supprimant de son environnement les publications qui véhiculent des points de vue divergents. Les individus les plus vulnérables à la radicalisation se trouvent donc plongés dans des environnements unidirectionnels et corrosifs ou les gens s’encouragent dans la poursuite d’un seul point de vue.

Le troisième constat est que les échanges politiques sur les médias sociaux sont rarement constructifs et finissent le plus souvent par des propos agressifs qui exacerbent la haine. La nuance et l’humanisme se traduisent mal en moins de 140 caractères, et les propos venimeux et percutants ont de plus en plus la cote.

Facteur Trump

Plusieurs personnes citent spontanément l’élection de Donald Trump comme un facteur qui aurait potentiellement pu avoir de l’influence sur des gestes barbares tels que ceux commis à Québec dimanche soir. Mais il ne faudrait pas oublier qu’à la base, l’élection de Trump est elle-même fort probablement liée à la dynamique en ligne évoquée plus haut. La notion même d’« alternative facts » découle de la création d’univers parallèles sur les médias sociaux, qui créent des environnements factuels complètement déconnectés les uns des autres, et surtout de la réalité.

Or, dans la perspective de contrer et de prévenir la radicalisation, le constat de la construction de microcosmes où des informations, tant vraies que fausses, visent à conforter l’utilisateur dans ses préjugés et à le jumeler à d’autres utilisateurs aux opinions similaires, constitue un péril face auquel nos sociétés ne peuvent rester immobiles. Sur le plan démocratique, ce phénomène nuit à la tenue de débats politiques respectueux fondés sur les faits et le mérite des arguments, car désormais les opinions et les perceptions ont autant de valeur, et les faits sont secondaires.

Perte de confiance

L’absence de contrôle de la plupart des plateformes ouvre la porte à toutes les dérives, transformant souvent les débats de fond en attaques personnelles, et menant au final à davantage de frustration que de compréhension mutuelle des arguments. Cette nouvelle dynamique soulève également de sérieuses questions sur la déontologie journalistique et l’indépendance des médias, car l’utilisation de sources d’information dites « alternatives » sur les médias sociaux témoigne également d’une perte de confiance envers la véracité de ce qui est rapporté dans les médias traditionnels.

J’ai notamment fait ce constat lorsque j’ai participé la semaine dernière à la manifestation pour dénoncer les propos sexistes et intolérants de Donald Trump, pour ensuite réaliser que certains internautes m’accusaient de soutenir l’islamisme radical en participant à cet événement. Mon constat est que la création de microcosmes fondés sur des « alternative facts » où chaque membre encourage l’autre dans son indignation gêne également le travail du politicien, qui peine désormais à exprimer son point de vue sans faire l’objet de commentaires intimidants ou déplacés. Une telle dynamique pourrait nous conduire à un mutisme politique et à une incapacité chronique à conduire nos débats démocratiques fondamentaux.

Indépendamment des motifs spécifiques au tueur de Québec, que nous découvrions dans les prochains jours, il faudra fort probablement nous pencher sur l’environnement créé par les médias sociaux et étudier comment ce nouvel environnement semble avoir un rôle déterminant dans une majorité d’attentats terroristes et de crimes haineux. Il en va de nos libertés d’expression et de la viabilité de notre démocratie.