Entre capitalisme et socialisme

En 1837, en pleine campagne d’agitation contre le régime britannique, les patriotes prônent une révolution économique, notamment par une concurrence équitable. Parallèlement, le Parti patriote défend le régime seigneurial, privilège aristocratique qui alimente notre perception d’un idéal agraire et conservateur. Mettre en lumière leur tendance égalitariste et anti-aristocratique nous permet d’expliquer certains paradoxes de leur économie politique, caractérisée par un esprit libéral mais aussi par une vision morale des rapports économiques.

Les monopoles visés

La critique patriote vise en premier lieu les « monopoles », soit les droits accordés par les chartes royales, en particulier la responsabilité limitée des corporations commerciales. Les bénéficiaires sont perçus comme des privilégiés. La propriété terrienne illustre ces privilèges. Des membres du « Family Compact » et de la « Clique du Château », hommes d’affaires et administrateurs publics, obtiennent le droit de fonder la Canada Company au Haut-Canada (l’Ontario) et la British American Land Company au Bas-Canada (le Québec). Ces compagnies négocient l’achat d’une vaste quantité de terres à des conditions très favorables, revendues en petites parcelles avec d’importantes marges. Ce « monopole » contraint les colons à s’endetter lourdement, au seul profit des corporations, un « danger pire que toutes les banques ensemble ».

La dimension démocratique de l’économie politique des patriotes ressort également de leur critique des bouleversements financiers avec la multiplication des billets de banque, « l’argent de papier ». Pour les patriotes, l’harmonie sociale est menacée par ce mécanisme. Puisqu’il n’existe pas de banque d’État, la création monétaire provient de banques privées, une « aristocratie de l’argent ». Leurs billets ne sont cependant qu’une reconnaissance de dette en numéraire envers le détenteur du morceau de papier. Mais contrairement aux colons, les banquiers endettés sont protégés par la responsabilité limitée. Ce mécanisme profite avant tout au « Family Compact », législateurs, créanciers, magistrats et bénéficiaires des ventes forcées des biens des colons surendettés. Tout est légal, ou presque ; « Réveillez-vous, citoyens. Il est temps de mettre fin à tant d’abus. »

Esprit d’entreprise

Dans le discours patriote, « capitaliste » est péjoratif. Ils n’en expriment pas moins une volonté de développer la production et les échanges. Les patriotes louent la propriété privée qui permet de devenir éclairé et indépendant. La propriété revêt néanmoins une dimension morale : le travail, et non le privilège, doit en être à l’origine. Ils encouragent aussi la diffusion de « l’esprit d’entreprise », le commerce étant présenté comme un agent de leur émancipation, et défendent le libre échange avec les États-Unis. Ainsi, les patriotes, plutôt que les loyalistes, encouragent la liberté du commerce.

Les formes de pensée nommées « socialistes » qui les influencent ne doivent pas tromper notre perception. La dimension démocratique de leur réflexion est ici déterminante. Elle nous permet de comprendre pourquoi l’ambition de révolutionner les pratiques vers un rapport de pouvoir plus égalitaire n’est pas incompatible avec celle de développer l’esprit d’entreprise.

Le village de Hope au Haut-Canada est fondé sur l’idéal de coopération de Robert Owen. La Farmers’Storehouse Company de ces patriotes, entreprise marchande et bancaire, est en même temps la première coopérative canadienne et une solution de remplacement économique dont la prospérité est indéniable. Soulignons également l’influence du prêtre Félicité de Lamennais, un ami de Louis-Joseph Papineau. Sa philosophie tourne autour d’une chrétienté renouvelée, moteur de la démocratie. Tout en glorifiant le travail et la propriété privée, il exhorte les « prolétaires » à se libérer de leur nouvelle servitude, le travail salarié. Globalement, cette morale chrétienne radicale infuse la vision économique des patriotes.

Préservation des intérêts du public

L’« aristocrate » décrié est donc l’individu oisif qui possède une immorale supériorité des richesses, celui qui s’impose comme un obstacle au développement général de l’économie et au bien-être des travailleurs. Les patriotes encouragent les projets utiles et responsables envers le corps social. Leurs conceptions reposent sur la préservation des intérêts du public face aux capitalistes, en particulier les banquiers. Leur économie politique comporte un caractère moral, parfois ouvertement chrétien. Ils aspirent à prévenir la prolétarisation et souhaitent empêcher la soumission des élus du peuple face aux capitalistes, ce qu’ils observent aux États-Unis. Ainsi, l’enjeu n’est pas le progrès de l’industrie et du commerce, mais son encadrement légal et éthique. Ils ont l’espoir d’émanciper le « pauvre peuple » par le commerce, et s’opposent à l’« irresponsabilité » sociale des corporations privées. C’est l’égoïsme de quelques privilégiés qui est directement visé en 1837.

