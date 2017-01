QS rejette une alliance dans Gouin

Québec solidaire (QS) a pris les devants dimanche et a invité le Parti québécois (PQ) à présenter un candidat à l’élection partielle à venir dans la circonscription de Gouin, laissée vacante par le départ de Françoise David.



« On doit s’entendre sur une évidence, il n’y a pas de fédéraliste à battre dans Gouin. Nous avons confiance en notre capacité d’y faire élire un candidat progressiste et souverainiste solidaire, et ce, sans “l’aide” du PQ », a affirmé le président du parti, Andrés Fontecilla.



Selon lui, les électeurs de Gouin « appuient en grand nombre le projet politique de QS et partagent nos valeurs progressistes, écologistes, féministes, souverainistes et inclusives ». Le chef du PQ, Jean-François Lisée, avait laissé entendre qu’il déciderait lundi si son parti allait présenter un candidat ou non dans Gouin.