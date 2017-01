Un silence qui en dit long, selon l’opposition

À dix jours de la rentrée parlementaire, le premier ministre Philippe Couillard est sur la sellette. Il fait face à des accusations de camouflage des partis d’opposition pour avoir passé sous silence les véritables motifs de la suspension de Pierre Paradis du Conseil des ministres pendant plus de 24 heures.

M. Couillard a admis vendredi avoir attendu d’avoir en main la « confirmation » de la tenue d’une enquête policière pour exclure jeudi soir le doyen des élus libéraux à l’Assemblée nationale à la fois du Conseil des ministres et du caucus libéral et en aviser les médias. « Auparavant, on n’avait aucune information précise. Tout ce qu’on savait, c’est qu’il y avait eu un signalement et qu’il devait être validé », a-t-il déclaré à l’occasion d’une mêlée de presse à son bureau de Montréal vendredi matin. « C’est [jeudi] soir, qu’on a eu confirmation qu’une enquête de la Sûreté du Québec était en cours. On a immédiatement agi », a-t-il insisté.

Le cabinet du premier ministre avait néanmoins laissé courir pendant une journée l’information erronée selon laquelle le député de Brome-Missisquoi était dégagé temporairement de ses responsabilités ministérielles pour se remettre d’une commotion cérébrale.

L’amateur d’équitation âgé de 66 ans prend un « repos » forcé après avoir été blessé dans un « accident à cheval », répétait l’adjointe de M. Paradis, Laurence Lemieux, sur toutes les tribunes mercredi après-midi. Le bureau du premier ministre s’était emmuré dans le silence, se gardant de rectifier les causes de la mise à l’écart de M. Paradis. La Coalition avenir Québec a crié vendredi à la tentative de camouflage. « La culture du secret au sein du gouvernement libéral doit cesser une fois pour toutes », a affirmé le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, par voie de communiqué.

« La commotion cérébrale, ce n’est pas nous qui en avons parlé, c’est M. Paradis », a souligné M. Couillard à la presse vendredi. « Effectivement, apparemment, M. Paradis a eu un accident [d’équitation] et est traité médicalement actuellement sur cette question. Mais, je veux être bien clair, si on lui a demandé mercredi de se retirer dans un premier temps du Conseil des ministres, ce n’est pas pour cette raison-là. C’est à cause du fait qu’on avait cette journée-là reçu une lettre de la personne qui désire être entendue », a-t-il concédé.

L’état de santé de M. Paradis se dégrade

D’ailleurs, M. Paradis a été transféré dans un hôpital de Montréal pour subir de nouveaux examens, a indiqué son bureau de circonscription. Son état de santé décline.

La Sûreté du Québec n’a pu l’interroger au sujet des allégations à caractère sexuel faites par une employée clé de son cabinet, qui est en congé de maladie depuis plusieurs mois.

Après avoir souligné le « courage » de la victime alléguée, qui a « déposé une plainte pour geste à caractère sexuel, contre son patron qui est un ministre d’un gouvernement », l’élue péquiste Agnès Maltais a jeté le doute vendredi sur la chronologie, truffée de « trous », de l’« affaire Paradis » faite par le bureau du premier ministre. « Qu’est-ce qui s’est passé entre le 19 [janvier], date où […] les policiers de la Sûreté du Québec ont averti le cabinet du premier ministre, et [jeudi] soir, où nous avons appris que M. Paradis était là non pas parce qu’il est un mauvais ministre, non pas parce qu’il avait fait une chute de cheval, mais qu’il était expulsé du caucus parce qu’il y avait une plainte à la SQ ? » a-t-elle demandé lors d’une conférence de presse.

L’entourage de M. Couillard avait en effet été avisé le 19 janvier que M. Paradis faisait l’objet d’un « signalement » à la police. Les choses se sont bousculées cette semaine : mardi, il a pris connaissance d’une lettre d’une ex-employée détaillant les gestes qu’elle reproche à M. Paradis. Mercredi, il a relevé temporairement M. Paradis de ses fonctions ministérielles, et ce, sans explications. Jeudi soir, il a obtenu la confirmation de l’enquête policière.

La SQ avait préalablement interrogé la plaignante, puis demandé et obtenu le feu vert du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour lancer une enquête en bonne et due forme. « De façon générale, on va aviser le bureau du premier ministre s’il y a un changement à une habilitation sécuritaire faite dans le passé [concernant un député vu comme un éventuel ministre par le chef du gouvernement]. C’est négatif ou positif. On ne précise pas la nature de l’allégation », a souligné le capitaine Guy Lapointe de la SQ dans un entretien avec Le Devoir.

M. Paradis constitue le second élu, après Gerry Sklavounos, à être chassé du camp libéral en raison d’une enquête policière visant à faire la lumière sur des allégations d’inconduite sexuelle.

Philippe Couillard attristé et préoccupé

Le premier ministre s’est dit « attristé » par les allégations d’inconduite sexuelle relatées dans la lettre de la « victime » transmise mardi à son cabinet, qu’il a lue, a-t-il précisé, « in extenso ». « On l’a souvent dit, les femmes, les hommes doivent se faire entendre », a-t-il fait valoir.

M. Couillard s’est aussi dit « préoccupé » par le sort de l’ex-ministre de l’Agriculture qui bénéficie, comme tout individu, de la présomption d’innocence. « Je vous le rappelle, ce n’est pas banal, ce n’est pas anodin, il ne fait l’objet d’aucune accusation. »