Le cas Paradis

On a beau l’invoquer, la présomption d’innocence n’existe pas en politique, surtout pas en cas d’inconduite sexuelle. Ni l’adversaire ni l’opinion publique ne s’embarrassent de ce principe pourtant fondamental dans un État de droit et ils n’attendent pas la décision des tribunaux pour rendre leur propre verdict, qui est généralement sans appel.

Pierre Paradis a trop d’expérience pour ignorer cette réalité. En cette matière, le niveau de tolérance a atteint le zéro absolu. À moins d’une fabrication évidente, le tribunal populaire accorde spontanément foi à la version de la victime. Le député de Brome-Missisquoi aura beau clamer son innocence, il sait très bien que sa carrière risque de connaître une fin abrupte, comme celle de son collègue Gerry Sklavounos. Que ce soit dans son communiqué ou en mêlée de presse, le premier ministre Couillard s’est bien gardé d’évoquer une suspension temporaire.

La lettre de l’ancienne employée de M. Paradis, que le bureau de M. Couillard avait en main dès mardi, semble être passablement explicite sur ce qu’elle lui reproche. Lui-même a dit en avoir été « attristé » et il n’a pas semblé douter du bien-fondé de ces allégations.

On a pourtant laissé croire qu’il avait été relevé de ses fonctions à cause des suites du malheureux accident d’équitation qu’il avait subi en décembre dernier, comme l’avait annoncé son bureau de circonscription. C’est seulement jeudi soir, alors que la rumeur commençait à se répandre, qu’on a donné la vraie raison.

Soit, c’est le bureau de M. Paradis qui avait parlé d’une chute de cheval, mais personne ne sera dupe de ce faux-fuyant. Le premier ministre reconnaît maintenant que cet accident n’avait rien à voir avec la mise à l’écart de son ministre, mais son silence initial suggérait le contraire. Ce manque de transparence n’est d’ailleurs pas de nature à aider la cause de M. Paradis.

Il n’en fallait pas davantage pour que l’opposition crie au camouflage. La gestion de crise n’est assurément pas la spécialité de ce gouvernement, mais le fougueux porte-parole de la CAQ en matière de justice, Simon Jolin-Barrette, qui s’est fait la réputation de tourner les coins rond, a tout de même reconnu que le gouvernement « a agi assez rapidement ».

Jusque-là, M. Paradis était un véritable survivant. Ce chat de ruelle avait déjà épuisé plusieurs vies avant ce triste dénouement. Il est très rare qu’un ancien ministre tombé en disgrâce réintègre le cabinet après un purgatoire aussi long que celui que lui avait imposé Jean Charest entre 2003 et 2012.

Des rumeurs parfois abracadabrantes avaient déjà circulé à son sujet à l’époque où il faisait partie du cabinet de Robert Bourassa, notamment lors de son passage à l’Environnement. À l’occasion d’un procès tenu à Hull en 1992, un témoin avait déclaré sous serment avoir appris de la SQ que la multinationale Laidlaw, qui exploitait le seul incinérateur de déchets dangereux organiques au Québec, avait fait construire pour M. Paradis une maison d’une valeur d’un million en Estrie. L’escouade des crimes économiques avait bel et bien enquêté sur cette affaire pendant plusieurs mois, mais M. Paradis avait été totalement blanchi.

C’était un politicien de la vieille école, qui veillait au bien-être de ses amis, et le bureau de M. Bourassa surveillait du coin de l’oeil ses accointances avec des affairistes libéraux. On l’avait averti à plusieurs reprises de faire preuve de prudence dans ses relations avec ce qu’on appelait sa « gang de Bedford ». Il n’avait cependant jamais été impliqué dans un incident à caractère sexuel.

À quelque chose malheur est bon, dit-on. À quelques jours de la rentrée parlementaire, cette nouvelle tuile est évidemment embarrassante pour le gouvernement. À plus long terme, la sortie de scène de M. Paradis pourrait toutefois faciliter les choses pour M. Couillard, qui a exprimé le souhait de rajeunir son cabinet. Laurent Lessard ne pourra pas cumuler bien longtemps l’Agriculture et les Transports, ce qui laisse entrevoir un remaniement plus tôt que tard.

Depuis des mois, M. Paradis était à couteaux tirés avec l’Union des producteurs (UPA), qui avait réclamé sa mutation et qui a accueilli son remplacement par M. Lessard avec un plaisir non dissimulé. Le règlement du différend sur les taxes foncières agricoles en sera peut-être facilité, mais le principal tort de M. Paradis aux yeux de l’UPA était sans doute son désir d’en briser le monopole.

En d’autres circonstances, il aurait été un candidat de choix à un remaniement, et lui-même aurait sans doute accepté volontiers de « relever un nouveau défi », mais M. Couillard ne voulait pas donner l’impression de se faire forcer la main par l’UPA. Ce ne sera plus le cas.