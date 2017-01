L’immobilisme du gouvernement Couillard

Le 23 janvier, une lectrice écrivait à propos des faux inspecteurs en bâtiment et interpellait le gouvernement de Philippe Couillard pour qu’il légifère dans ce domaine afin de protéger les consommateurs.

Or, le gouvernement libéral se traîne les pieds dans un dossier où les enjeux financiers sont aussi importants pour les consommateurs, celui de la copropriété. Le droit actuel pour la copropriété remonte à 1994 et depuis lors, de nombreux dysfonctionnements et lacunes ont été soulignés par plusieurs intervenants du domaine qui ont recommandé une réforme législative 20 ans après son adoption. Depuis l’amorce des travaux en 2009, cinq ministres de la Justice ont examiné cette réforme.

Le rapport du Comité consultatif sur la copropriété a été déposé le 6 décembre 2012. Ce rapport contenait toutes les recommandations pour aller de l’avant avec une réforme législative. Plusieurs provinces canadiennes ont procédé à une réforme législative en droit de la copropriété au cours des dernières années : le Manitoba en 2011, l’Alberta en 2014 et l’Ontario en 2015.

Le domaine de la copropriété touche des millions de Québécois, la propriété est souvent le principal actif des citoyens. Il existe de nombreuses lois pour protéger le consommateur, mais dans le domaine de la copropriété, le statu quo du droit n’est plus acceptable. Les citoyens sont mieux protégés pour l’achat d’un téléphone que pour l’achat d’une copropriété. Qu’attend le gouvernement de Philippe Couillard pour agir ?