Loi 99 : la SSJBM pourra intervenir

Annulant une décision de la juge de la Cour supérieure Chantal Corriveau, la Cour d’appel a accordé la permission à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) d’intervenir à titre amical dans la cause initiée par l’ancien chef du Parti égalité, Keith Henderson, qui conteste la constitutionnalité de la loi 99 sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec. La Cour d’appel estime que l’intervention de l’organisme, qui plaidera que la loi 99 a des effets directs en droit et qu’elle est constitutionnelle, « est susceptible ou de nature à aider le tribunal dans sa prise décision, en lui apportant une perspective différente du débat ». La cause doit être entendue à compter du 20 mars prochain.