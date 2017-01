Ciblé par une enquête policière, Pierre Paradis est exclu du gouvernement

Ciblé par une enquête policière, le député libéral de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, a été exclu du caucus du gouvernement jeudi soir. Le premier ministre Philippe Couillard en a fait l’annonce dans un communiqué, sans donner davantage de détails sur la nature de l’enquête.

Commotion cérébrale

Lessard remplaçant

Selon nos informations, le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne, a été informé le 19 janvier du fait que Pierre Paradis était visé par un signalement à la police. Le premier ministre se trouvait alors à Davos pour le Forum économique mondial.Cinq jours plus tard, le 24 janvier, le cabinet a reçu une lettre de la part de la personne qui a porté plainte à la police. La missive dévoilait l’objet de la plainte. C’est à ce moment que la décision de retirer le ministre de ses fonctions a été prise. Le lendemain, soit mercredi, le ministre Laurent Lessard a été désigné pour remplacer son collègue Pierre Paradis.Cette journée-là, l’adjointe de Pierre Paradis, Laurence Lemieux, a évoqué une commotion cérébrale causée par une chute à cheval pour expliquer son retrait temporaire de ses fonctions ministérielles Jeudi, malgré les nouvelles informations concernant une enquête policière, l’entourage du député de Brome-Missisquoi a continué d’affirmer que l’histoire de la chute à cheval était bel et bien véridique.Par l’entremise d’un membre de son ex-cabinet politique qui a agi comme porte-parole dans l’urgence, Pierre Paradis a fait savoir qu’il n’a eu aucune communication avec la police et qu’il ne connaît pas les détails de l’enquête. « Peu importe la nature de l’enquête, il nie totalement avoir eu un quelconque comportement répréhensible », a dit le porte-parole impromptu.Sa condition de santé, due à la commotion qu’il a subie, l’empêche de s’adresser aux médias, mais il le fera dès qu’il pourra le faire, a indiqué son porte-parole.À l’annonce du retrait temporaire de Pierre Paradis, mercredi, Philippe Couillard a désigné le ministre Laurent Lessard afin qu’il remplace temporairement son collègue. Tout porte à croire que ce remplacement sera finalement plus long que prévu.Laurent Lessard a été assermenté jeudi soir à titre de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il remplace donc Pierre Paradis, mais garde néanmoins la fonction de ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.Pierre Paradis a été élu pour la première fois à l’élection partielle du 17 novembre 1980, dans Brome-Missisquoi. L’homme originaire de Bedford, une ville de cette région, est avocat de formation. Il a notamment occupé les fonctions de ministre du Travail, de l’Environnement, des Affaires municipales et de l’Agriculture. Il a aussi été candidat à la direction du Parti libéral du Québec, en 1983.



Avec Marco Bélair-Cirino