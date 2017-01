Québec respectera la protection des terres, assure Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard a donné l’assurance qu’il ne souhaitait pas faire fi de la protection des terres agricoles même si son gouvernement entend contourner, par simple règlement, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de procéder à du dézonage.

« Il n’est absolument pas question pour nous d’envoyer quelque signal que ce soit qu’on ne tient pas à la protection du territoire agricole », a affirmé Philippe Couillard dans une mêlée de presse tenue au terme d’une visite dans un incubateur d’entreprises.

Dans le projet de loi 122, qui accorde plus d’autonomie aux municipalités et qu’a présenté en décembre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, l’article 185 prescrit que le gouvernement puisse prévoir, par simple règlement, les cas où l’utilisation de lots à une fin autre que l’agriculture est permise sans autorisation de la CPTAQ.

M. Couillard a fait valoir que la CPTAQ rendait des décisions « année après année » qui étaient toujours les mêmes pour les mêmes types de situations. « C’est arrivé [cet article du projet de loi] à la demande des communautés également, qui ont constaté qu’il y a un grand nombre de requêtes qui sont faites et qui sont automatiquement toujours acceptées par la commission », a-t-il dit. « Si on prescrit les conditions dans lesquelles ça s’applique, c’est correct. Tout est dans le mode et les conditions d’application. »

Au Parti québécois et chez Québec solidaire, on ne voit pas les choses du même oeil. Le porte-parole péquiste en matière d’agriculture, André Villeneuve, croit que le gouvernement, s’il veut apporter des changements, doit présenter des modifications à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles plutôt que de procéder de façon arbitraire par règlement. « On n’est pas contre des ajustements à la Loi, mais on ne fera pas de chèque “en blanc” au gouvernement libéral parce qu’on connaît leur propension à dézoner », a déclaré le député de Berthier au Devoir.

Pour Amir Khadir, de Québec solidaire, la CPTAQ est issue d’un « pacte social » que le Parti libéral veut affaiblir. « Ce n’est pas tant pour l’autonomie des municipalités ; en fait, le gouvernement cherche […] à créer des brèches dans ce contrat social de manière à favoriser tous les promoteurs dont ils représentent les intérêts », a avancé le député de Mercier dans un point de presse. « On le sait bien : le Parti libéral est le parti des promoteurs et des affairistes. »