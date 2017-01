Les avocats et notaires de l’État québécois à la croisée des chemins

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) sont à la croisée des chemins. Ils décideront jeudi après-midi de la poursuite de leur grève générale au moins jusqu’au 10 février. S’ils s’y refusent, ils pourront « déclencher une grève à temps partiel assortie d’une grève des heures supplémentaires ».

Le président de LANEQ, Jean Denis, appellera les quelque 800 juristes en grève depuis le 24 octobre 2016 à rejeter massivement la « proposition globale concernant les paramètres salariaux et les aspects normatifs » soumise par le Conseil du trésor mardi. Le gouvernement du Québec propose d’augmenter de 5,256 % la rémunération des avocats et des notaires sur cinq ans, et non pas de 8,5 % comme il le prétend, martèlera-t-il. « L’offre est identique à celle du front commun », a résumé Me Denis avant le coup d’envoi de l’assemblée générale.

En décembre dernier, pas moins de 90 % des juristes présents à l’assemblée générale extraordinaire ont décidé de poursuivre leur débrayage jusqu’à nouvel ordre. Devant ce vote décisif, le Conseil du trésor n’avait d’autre choix que de lâcher du lest, croyait LANEQ.

Le Conseil du trésor a toutefois refusé d’acquiescer à la principale demande des avocats et notaires de la fonction publique et de Revenu Québec : un régime de négociations prévoyant la mise sur pied d’un comité de rémunération semblable à celui prévu pour les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

D’autres détails suivront.