Des leaders inuits pourfendent la DPJ

Réunis à Québec pour une consultation, de nombreux représentants inuits ont dénoncé les ratés de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le nord et réclament qu’on cesse de « déraciner » les jeunes Inuits en les plaçant en milieu non autochtone.

« Beaucoup d’enfants ont été placés sous la protection de la jeunesse. On les a envoyés à l’extérieur de la région pour qu’ils soient placés en famille d’accueil chez des Blancs », a déploré la mairesse de Kangiqsualujjuaq, Hilda Snowball.

« Le système de la DPJ ne fonctionne pas dans le nord. Désolée de le dire, mais, dans notre région, ça détruit les enfants. »

Le président de la Société Makivik, Jobie Tukkiapik, a même comparé le système actuel aux anciens pensionnats.

« Ils partent parce que le système de justice dit que personne n’est disponible au Nunavik pour les accueillir », a déploré quant à elle Annie Baron, de l’Association des femmes inuites, en se demandant si on pouvait être moins exigeant envers pour les familles d’accueil inuites. « Si la famille a commis un délit il y a longtemps, ce n’est peut-être pas si grave pour que l’enfant puisse rester dans la communauté. »

Au Québec, 10 % des enfants confiés à la DPJ sont autochtones — cinq fois plus que leur poids démographique.

La ministre responsable de la DPJ, Lucie Charlebois, promet qu’elle va agir. Le projet de loi 99 qui est actuellement à l’étude vise justement à « favoriser l’implication des communautés autochtones et la préservation de l’identité culturelle d’un enfant membre d’une telle communauté ». L’article 3 prévoit en outre que l’on confie les enfants extirpés de leur famille dans un milieu de vie « en mesure de préserver son identité culturelle ».

En attendant, certaines communautés inuites proposent d’autres solutions. Kangiqsualujjuaq, par exemple, vient d’ouvrir une maison pour les familles en difficulté, la Maison Qarmaapik. Gérée uniquement par des Inuits, la maison aide les jeunes parents à développer des capacités parentales et retisser des liens dans les familles en crise.

Interrogée sur la possibilité que le gouvernement finance ce genre de projet, la ministre Charlebois a indiqué que tous les scénarios étaient possibles. Quant à savoir si les employés de la DPJ peuvent être mieux formés pour travailler avec les Inuits, elle a concédé que ce n’était pas facile. « Je ne vous cacherai pas que là où je suis allée, à Kuujjuaq, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de “in and out”. C’est en partant du travail qui est peu valorisé. Pour les gens, ce n’est pas toujours facile, alors imaginez quand vous êtes dans le nord… Alors, on va travailler à faire de la formation de travailleurs sociaux qui sont de culture autochtone ou proches de cette culture, mais ça part du réseau de l’éducation. »

Le gouvernement réunit cette semaine à Québec des chefs autochtones et inuits de tout le territoire pour les consulter sur sa nouvelle politique en développement social.

Présenté comme un virage dans les relations entre le gouvernement et les communautés, le plan vise à rendre les actions du gouvernement sur le terrain plus efficaces et plus aidantes.

Mercredi, le ministre Geoffrey Kelley a fait savoir que des fonds devaient suivre, possiblement dans le prochain budget. « Je ne dis pas qu’il y a de l’argent énorme à investir, mais on aura quand même une marge de manoeuvre pour améliorer les services et en développer de nouveaux. »