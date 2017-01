Un homme et son parti

Décidément, la circonscription de Groulx porte malheur. Il y a cinq ans, Pauline Marois s’était trouvée elle aussi dans l’obligation d’expulser son député dans des circonstances qui rappellent étrangement celles qui ont amené François Legault à écarter Claude Surprenant.

À la veille de la reprise de la session parlementaire, en février 2011, un attaché du député péquiste René Gauvreau, Jean Paquette, avait été arrêté pour des fraudes qui lui ont valu deux ans de prison. Malgré les soupçons qui pesaient sur son employé, M. Gauvreau avait fait preuve d’une indulgence telle que Mme Marois n’avait eu d’autre option que de sévir.

Il a finalement été réintégré après un purgatoire de neuf mois, mais il ne s’est pas représenté à l’élection de 2012. L’affaire avait été si embarrassante pour le PQ que son leader parlementaire, Stéphane Bédard, avait jugé nécessaire d’évoquer publiquement les problèmes personnels de son collègue de Groulx, ce qui n’avait rien arrangé.

Pas plus que Mme Marois, François Legault ne pouvait passer l’éponge sur les irrégularités commises à répétition par Claude Surprenant, qui ont transformé ce début d’année en cauchemar pour la CAQ. M. Surprenant a non seulement été floué par la responsable de son bureau de circonscription, comme son prédécesseur péquiste, il a aussi tenté de profiter lui-même du système. La mollesse du commissaire à l’éthique a beau être légendaire, il pourra difficilement lui donner l’absolution.

Bien sûr, ce qu’on lui reproche est sans commune mesure avec les magouilles des collecteurs libéraux à la SIQ ou avec les accusations portées contre Nathalie Normandeau ou Marc-Yvan Côté, mais on peut compter sur Jean-Marc Fournier pour tout mettre dans le même sac quand les questions d’éthique et d’intégrité reviendront inévitablement sur le tapis de l’Assemblée nationale.

M. Legault était visiblement exaspéré de voir cette histoire montée en épingle occulter tout le reste. Le récent sondage Léger-Le Devoir-Le Journal de Montréal était porteur de mauvaises nouvelles. Alors qu’il se croyait sur une lancée, les 23 % des intentions de vote dont la CAQ est créditée ramènent celle-ci exactement au même point qu’à l’élection d’avril 2014, dont les résultats avaient déjà constitué une déception. Alors que l’échéance d’octobre 2018 se profile à l’horizon, la CAQ semble condamnée à demeurer le deuxième parti d’opposition.

Depuis le départ de Pierre Karl Péladeau, M. Legault peut légitimement prétendre être le seul des chefs de parti à avoir une expérience personnelle du développement économique et il n’y a rien à redire de sa performance à l’Assemblée nationale sur ces questions.

Il a décidé de simplifier quelque peu son message à l’occasion de la réunion spéciale de deux jours du caucus caquiste. Répéter que le Québec se situe au 57e rang des 61 provinces et États nord-américains en matière de PIB par habitant n’a pas semblé frapper les imaginations. M. Legault entend donc marteler que 15 ans de gestion libérale n’ont pas réduit l’écart entre le revenu des Québécois et celui de nos voisins ontariens. Un collègue de La Presse a cependant calculé qu’en tenant compte du coût de la vie et en considérant le revenu des ménages plutôt que le PIB par habitant, le Québec arrive au 31e rang. Il faudrait peut-être trouver autre chose.

Le discours a sans doute son importance, mais c’est surtout la confiance dans la capacité de gouverner qui motive le choix des électeurs. D’un sondage à l’autre, M. Legault se compare très bien à Jean-François Lisée ou à Philippe Couillard quand il s’agit de savoir lequel ferait le meilleur premier ministre. La question est de savoir s’il dispose des éléments qui lui permettraient de former un gouvernement compétent.

Il y a peut-être trop de Claude Surprenant dans son équipe. Jusqu’à ce qu’il fasse les manchettes pour les mauvaises raisons évoquées plus haut, le député de Groulx passait totalement inaperçu. Tous les partis ont leur lot de gens bien intentionnés, qu’on imagine cependant mal devenir les piliers d’un gouvernement, mais il faut quelques figures inspirantes.

Il y a une demi-douzaine de députés dont M. Legault tente visiblement d’accroître la notoriété : Jean-François Roberge, Nathalie Roy, Éric Caire, François Paradis, Simon Jolin-Barrette, François Bonnardel. Les « vedettes » qu’il avait réussi à recruter dans le passé sont passées dans le camp libéral ou ont mis fin prématurément à une carrière qu’elles n’entendaient pas passer sur les banquettes de l’opposition.

M. Legault devra se lancer dans une nouvelle campagne de séduction, mais la CAQ est enfermée dans une sorte de cercle vicieux : les mauvais sondages n’incitent pas ceux qui ont une situation intéressante à se lancer dans une aventure aussi hasardeuse et l’absence de fortes personnalités plombe les intentions de vote de la CAQ. Après cinq ans d’existence, elle demeure essentiellement le parti d’un homme, comme l’était l’ADQ.