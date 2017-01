L’«affaire Surprenant» ternit l’image de la CAQ

François Legault exclut le député Claude Surprenant du caucus caquiste afin, dit-il, de « protéger cette valeur fondamentale [de] l’intégrité » pour la Coalition avenir Québec.



Le chef caquiste s’est dit excédé mardi après-midi par l’« accumulation » d’« erreurs » rapportées par les médias au fil des derniers jours au sujet de la conduite de M. Surprenant.



L’« affaire Surprenant » ternit l’image de la Coalition avenir Québec (CAQ), a reconnu le député Éric Caire à deux semaines de la reprise prévue des travaux à l’Assemblée nationale. « Le message que nous envoyons à la population n’est clairement pas le bon ce matin », a laissé tomber M. Caire après avoir effectué sa revue de presse mardi avant-midi.

La mise au jour lundi de l’octroi d’un contrat d’une valeur de 700 $ du député de Groulx, Claude Surprenant, à sa conjointe architecte pour « dessiner les plans » de son bureau de circonscription au lendemain du scrutin de 2014 a fait dérailler le plan de communication du caucus présessionnel de la CAQ. Qui plus est, cette nouvelle révélation s’ajoutait à des aveux forcés faits par M. Surprenant au fil des derniers jours : signature de dizaines de chèques en blanc, demande de remboursement des frais de déplacement de 487 $ au moyen de faux documents, etc.

Ces informations embarrassantes égrainées au cours de la dernière semaine ont « de toute évidence » brouillé le « message » d’intégrité de la CAQ, a convenu M. Caire. « Il faut vivre avec ça. […] Il y a bien des choses qui font ombrage en politique. Claude n’est pas une exception », a-t-il dit à la presse dans le hall d’entrée de l’hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le député de La Peltrie s’est dit incapable de « cautionner » la réclamation frauduleuse de remboursement de frais de déplacement présentée à l’Assemblée nationale par M. Surprenant. « Il a commis une faute », a-t-il répété. Il a néanmoins approuvé la décision de l’état-major de maintenir son confrère de la région des Laurentides au sein du caucus des élus caquistes – à tout le moins d’ici au dépôt du rapport d’enquête du commissaire à l’éthique et à la déontologie, Jacques Saint-Laurent. « Est-ce que Sam Hamad s’est retiré du caucus libéral ? Est-ce qu’il continue à influencer le caucus libéral, qui est au gouvernement ? » a demandé M. Caire aux journalistes agglutinés autour de lui.

Le député a par la suite laissé entendre que la « faute » commise par son collègue Claude Surprenant n’est d’aucune mesure comparable aux écarts de conduite des ministres Sam Hamad (affaire Premier Tech) et Laurent Lessard (affaire Pyrobium), dont la CAQ avait exigé l’exclusion du Conseil des ministres. « On ne parle pas de la même chose, pantoute ! […] Un moment donné, il faut mettre les choses en perspective », a affirmé M. Caire, martelant que M. Surprenant n’influence ni les décisions du Conseil des ministres ni celles d’un ministère octroyant de faramineux contrats. « Ce n’est pas […] que l’intégrité est à géométrie variable. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Les pouvoirs [d’un député et d’un député-ministre] ne sont pas les mêmes. Les montants ne sont pas les mêmes. Et les gestes posés ne sont pas les mêmes », a-t-il insisté.

Par ailleurs, M. Caire s’est abstenu de critiquer M. Surprenant pour avoir octroyé, avec l’aval de l’Assemblée nationale, un contrat de 700 $ à sa conjointe architecte pour l’aménagement de son bureau de circonscription, même si ce geste est désormais « proscrit de façon implicite » dans les mœurs politiques québécoises. « Si l’épouse en question a les qualifications, si le prix payé est correct, qu’est-ce qui fait en sorte qu’on ne pourrait pas le faire ? » s’est-il interrogé à haute voix.



Après avoir dit faire confiance au « gros bon sens » des élus pour qu’ils ne confient pas de contrats aux membres de leur famille, M. Caire s’est rallié à l’idée de resserrer les règles pour dissiper toute possibilité de conflits d’intérêts. « Pour des apparences, je vous dirais oui », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Je trouve ça triste parce que ça veut dire que des gens compétents, du fait de leur lien de sang, pourraient être disqualifiés alors que les compétences sont au rendez-vous. »



Lundi, le chef de la CAQ, François Legault, a accordé son pardon à M. Surprenant. « Il a fait quelques erreurs de bonne foi. Il les a reconnues. Il les a corrigées. Pour moi, le dossier est clos », avait-il déclaré.

Mardi, M. Legault a retiré à M. Surprenant ses responsabilités de porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de transports. Il lui a en revanche confié le dossier des « petites et moyennes entreprises » ainsi que la responsabilité de la région de Laval. S’agit-il d’une rétrogradation ? «Non», assure la direction de la formation politique.