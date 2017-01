Journalistes sous surveillance: le procureur en chef de la commission démissionne

Critiqué pour des propos tenus dans différentes lettres d’opinion publiées dans les médias, le procureur en chef de la Commission sur la protection des sources journalistiques, Me Bernard Amyot, a remis sa démission lundi.

« Certains doutes ont été soulevés à mon sujet et, même si ces doutes n’ont aucun fondement juridique, je prends la décision de me retirer de mes fonctions de procureur en chef. Je souhaite, par cette décision, éviter que ma participation à la Commission puisse mettre en doute, de quelque façon que ce soit, l’intégrité de ses travaux », a déclaré Me Amyot.

Plus tôt dans la journée dans une prise de position publique, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) avait exprimé sa déception quant aux positions de Me Amyot. « Il a dénoncé en particulier Patrick Lagacé de La Presse, l’un des journalistes espionnés par les corps policiers, au cœur de la commission d’enquête », exprimait la FPJQ.

Patrick Lagacé s’est retrouvé au centre des débats sur la protection des sources journalistiques à la fin de l’année dernière.

La FPJQ avait exigé le départ de Me Amyot, car, pour elle, le procureur en chef « doit faire preuve d’impartialité et agir dans l’intérêt du public. Dans ses lettres ouvertes, Me Amyot semble vouloir régler ses comptes avec la presse et manifeste un biais à l’encontre de ceux qui ont été les victimes d’espionnage par les corps policiers ».

Le journal Droit-Inc et son journaliste Jean-François Parent ont fouillé dans les écrits passés de Me Amyot pour y trouver plusieurs passages controversés sur le rôle des médias et sur certains journalistes, dont M. Lagacé.

Dans une chronique publiée dans The Métropolitain en 2008, Bernard Amyot écrit : « Lagacé, qui n’est ni journaliste ni analyste, s’arroge tout de même le droit de faire la morale à tout le monde, sans toutefois qu’il daigne s’imposer à lui-même, d’une manière mesurée et rationnelle, la rigueur nécessaire au débat d’idées. Couvert de son titre de “chroniqueur” d’un important journal quotidien, Lagacé s’offre donc le loisir de livrer des jugements qui lui sont purement personnels. »

Me Lucie Joncas, qui était jusqu’à ce jour procureure en chef adjointe, a été nommée procureure en chef. Selon la biographie fournie par la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, Me Joncas est avocate depuis 24 ans et travaille principalement dans les domaines du droit criminel et du droit de la personne.