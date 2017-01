Québec solidaire survivra-t-il au départ de Françoise David?

Le retrait soudain de Françoise David de la vie politique active jeudi avant-midi a arraché les larmes d’un bon nombre de sympathisants de la gauche québécoise. Québec solidaire survivra-t-il au départ de sa figure la plus rassembleuse ? Le jeune militant Alexandre Leduc en est persuadé : « À quelque chose malheur est bon. »

Le candidat malheureux aux élections générales de 2012 et de 2014 dans Hochelaga-Maisonneuve voyait jeudi avant-midi s’évanouir son rêve de siéger aux côtés de Mme David — une icône de la gauche québécoise — dans le Salon bleu de l’Assemblée nationale.

Plutôt que de succomber aux sirènes du Parti québécois, où elle se serait à coup sûr vu confier les commandes d’un ministère, elle a choisi de fonder son propre parti politique, Option citoyenne (2004), avant d’opérer sa fusion avec l’Union des forces progressistes du Québec (UFP) en 2006, et ce, au prix d’énormes sacrifices, mais pas de convictions.

« Elle a bâti ce parti-là. C’était un projet un peu fou », affirme M. Leduc dans un entretien avec Le Devoir. Après quelque 40 ans d’engagement social et politique, Françoise David a défriché en compagnie d’Amir Khadir et de Manon Massé la voie menant les solidaires à la Colline parlementaire. Sous sa gouverne, QS a vu ses appuis populaires passer de 3,78 % à 7,65 % de 2008 à 2014. « Aujourd’hui, elle passe le témoin », souligne l’historien de formation.

Contribution saluée et critiquée

La classe politique québécoise a unanimement salué sa contribution au débat dans l’enceinte de l’Hôtel du Parlement depuis sa première victoire électorale, en septembre 2012.

Certains militants indépendantistes ont profité de l’annonce de son départ de la scène politique québécoise pour lui reprocher, une énième fois, d’avoir favorisé la réélection ad vitam aeternam du Parti libéral du Québec en fragmentant le vote francophone — au même titre que le chef caquiste François Legault d’ailleurs. « L’histoire se rappellera qu’elle fut une importante source de division de ce peuple voué maintenant à disparaître », a écrit un lecteur au Devoir, affublant Mme David du qualificatif de « politicienne mal engagée ».

À l’écart de la joute parlementaire, l’ex-députée Françoise David pourra désormais mettre la main sur un laissez-passer du Club des ex, fait remarquer Alexandre Leduc. « À Québec solidaire, nous avons désormais une histoire. C’est important. »

Puis, le parti politique a l’occasion de montrer un nouveau visage, poursuit-il. D’ailleurs, les délégués solidaires choisiront de nouveaux porte-parole — une femme et un homme — à l’occasion d’un congrès en mai prochain. La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, briguera assurément le poste réservé à une femme. En revanche, le député de Mercier, Amir Khadir, laissera le champ libre à un autre solidaire. « L’idée, c’est qu’on migre. Nous sommes en train de sortir de la dépendance à des figures. Nous avons fait une contribution importante à la culture politique du Québec il y a dix ans, quand on a cassé le moule du chef, qui est une vieille organisation, qui date d’il y a trois siècles et que nous traînons encore en démocratie au XXIe siècle », a-t-il affirmé jeudi.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Plusieurs croisent les doigts afin que l’ex-figure de proue du printemps érable, Gabriel Nadeau-Dubois, soit sur les rangs au prochain congrès pour le poste de porte-parole masculin.

L’arrivée de « GND », âgé de 26 ans, au poste de porte-parole masculin galvaniserait assurément la base de QS tout en engendrant une hausse du nombre de membres, estime-t-on.

Porte-parole ? Pourquoi pas député ? D’autres le voient déjà succéder à Mme David dans la circonscription de Gouin, et ce, même s’il n’a toujours pas conclu les travaux de son mouvement non partisan Faut qu’on se parle.

« Se redonner confiance »

Dans une entrevue avec Le Devoir, Mme David soulignait à gros traits la difficulté de QS de transformer « un très beau succès d’estime » en vote populaire. « Ce n’est pas facile de changer les habitudes [d’un électeur] », a-t-elle constaté après avoir « parlé avec tellement, tellement de gens » tout au long des quatre dernières décennies.

Québec solidaire se heurte actuellement au « manque de confiance [de l’électorat québécois] dans la capacité du Québec d’aller vraiment à gauche », notait-elle en novembre dernier. « Il faut se redonner confiance collectivement ! »

Et si « GND » était la personne tout indiquée pour accomplir cet exploit ?

M. Nadeau-Dubois a mis en avant des « idées qui ressemblent aux nôtres » tout au long de sa tournée des assemblées de cuisine, s’est-elle contentée de dire avant d’esquisser un large sourire.

Avant de tirer sa révérence, Mme David soulignait également la nécessité pour les solidaires de « simplifier [leur] message ». La formation politique a réussi à faire résonner sa voix notamment dans le débat sur la fixation du salaire minimum à 15 $ l’heure. « C’est un de nos messages les plus porteurs. C’est vrai que c’est plus facile à expliquer que Pharma-Québec [ou la constituante], mais qui sont pourtant de foutues bonnes idées », a-t-elle affirmé.

Cela dit, Mme David s’est toujours refusée à « simplifier à outrance ce qui n’est pas simple », tout particulièrement lorsque le Québec était plongé dans un « débat complexe » comme celui de la charte des valeurs québécoises, qui a embrasé le Parlement quelques mois après son arrivée à Québec. Un débat, qui plus est, qui a empoisonné la relation entre le PQ et QS.



Avec Stéphane Baillargeon