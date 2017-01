Le deuxième souffle

Quand Françoise David a décidé de faire le saut en politique, j’avais dit craindre que cette voix qui parlait haut et fort au nom des plus vulnérables de notre société se perde dans la cacophonie partisane de l’Assemblée nationale.

En sa qualité de présidente de la Fédération des femmes du Québec, elle réussissait à forcer la main des gouvernements. Au terme de la Marche du pain et des roses en juin 1995, le premier ministre Jacques Parizeau lui avait dit : « Merci de nous déranger à ce point. » Comment Mme David pourrait-elle conserver le même ascendant en politique active ?

J’avais tort de m’inquiéter. Durant les cinq années où elle a représenté la circonscription de Gouin, sa voix ne s’est pas éteinte. Au contraire, elle s’est amplifiée et a continué de déranger ceux pour qui la « lutte contre la pauvreté » était davantage une figure de style qu’un réel objectif. « Je n’ai pas l’intention de me taire devant l’injustice et l’intolérance », a-t-elle assuré jeudi en annonçant son départ. Il faut s’en réjouir.

« Françoise a inventé une nouvelle façon de faire de la politique », a déclaré le président de Québec solidaire, Andrés Fontecilla. Les discours sur la nécessité de faire de la politique autrement n’ont pas manqué au cours des dernières années, mais Mme David est passée de la parole aux actes. Pour plusieurs, l’élégance de sa prestation lors du débat télévisé entre les chefs de parti en septembre 2012 a eu l’effet d’une révélation.

Malgré la frustration que peut facilement engendrer la joute politique, surtout pour un parti dont la représentation parlementaire est aussi réduite, la députée de Gouin n’a jamais cessé de s’adresser à l’intelligence de la population dans le respect de ses adversaires, même si elle n’était pas dupe de la compassion de façade et des fausses promesses.

« Les plus grandes révolutions, la révolution féministe par exemple, sont fondées sur l’amour pour les personnes avec qui l’on se bat, construit, discute », a-t-elle expliqué dans son essai intitulé De colère et d’espoir. Bien peu de politiciens tiendraient de tels propos. Mme David est de ces personnes qui suscitent des vocations, a dit Jean-François Lisée. On souhaiterait que son exemple soit contagieux, mais il ne faut pas trop s’illusionner sur la possibilité d’une transformation en profondeur de nos moeurs politiques dans un avenir prévisible.

C’était un secret de Polichinelle que Mme David ne solliciterait pas un renouvellement de son mandat en 2018, tout comme on connaissait la cour assidue que QS faisait à Gabriel Nadeau-Dubois, qui est assurément le plus apte à lui donner un deuxième souffle. La ferveur des militants solidaires ne fait aucun doute, mais, à défaut d’une nouvelle figure emblématique, le parti risque d’être confiné à la marge.

Plusieurs ont vu dans la tournée Faut qu’on se parle, dont l’ancien leader étudiant a été le principal animateur, une façon de lui mettre le pied à l’étrier. Lui-même ne prévoyait sans doute pas devoir plonger aussi rapidement, mais ce départ précipité ne lui laisse pas vraiment le choix. On dirait même que c’est arrangé avec le gars — ou la fille — des vues.

Celui ou celle qui défendra les couleurs de QS dans Gouin a toutes les chances de l’emporter et se représentera vraisemblablement à la prochaine élection générale. Amir Khadir a également déclaré qu’à moins de circonstances exceptionnelles, il sera de nouveau candidat dans Mercier. Autrement dit, la fenêtre qui s’ouvre pour M. Nadeau-Dubois risque de se refermer.

Une candidature dans une autre circonscription, par exemple Hochelaga-Maisonneuve, qui est représentée par une députée péquiste, serait beaucoup plus risquée. Une entente avec le PQ pour tenter d’arracher une circonscription aux libéraux, par exemple Laurier-Dorion, ou encore à la CAQ serait tout aussi hasardeuse.

Jean-François Lisée a probablement raison de penser que le départ de Mme David n’aura pas d’effet significatif sur l’issue des discussions au sujet d’une éventuelle alliance électorale PQ-QS en 2018. Plusieurs de ses déclarations ont été interprétées comme une opposition à la « convergence », mais elles faisaient simplement écho à la grande méfiance qu’un bon nombre de militants solidaires entretiennent envers le PQ et que l’arrivée de son nouveau chef n’a pas atténuée.

L’ouverture que le conseil général de QS a manifestée en novembre dernier n’a rien d’un chèque en blanc. Toute la question devra être réexaminée au congrès de mai et il faudra vraisemblablement attendre que le PQ tienne le sien, en septembre, avant que les négociations s’engagent sérieusement. Si, au début de 2018, aucune entente n’est en vue, les deux partis retourneront à leurs préparatifs électoraux, chacun de son côté.

M. Lisée n’a pas voulu dire si le PQ présenterait un candidat à l’élection partielle dans Gouin, mais il va de soi que laisser le champ libre à QS enverrait un signal très positif pour la suite des choses.