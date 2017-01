Optimiste, engagée, néanmoins épuisée

Si ce n’est pas une première, ça en a tout l’air. Françoise David a annoncé jeudi matin à Montréal qu’elle se retire de la vie politique en expliquant qu’elle est épuisée, tout simplement.

Elle quitte immédiatement ses fonctions de députée de Gouin, même s’il reste environ deux années à son mandat. Elle laisse aussi tout de suite son rôle de porte-parole parlementaire de Québec solidaire (QS). Elle ne réclamera pas l’allocation de transition parce qu’elle ne transite vers rien d’autre que sa retraite.

Celle qui n’a jamais rien fait comme les autres n’a donc pas cherché à évoquer de vagues « raisons familiales ». Franche et transparente jusqu’au bout, elle a avoué qu’elle craignait l’épuisement professionnel, le burn-out, quoi.

« Je ne suis pas et je ne serai pas à la recherche d’un emploi, a-t-elle dit en conférence de presse, rue Saint-Denis, dans sa circonscription. Mon objectif était de me rendre jusqu’en 2018 [aux prochaines élections]. J’ai déjà fait un burn-out. Je ne rejouerai pas dans ce film-là. Je suis désolée de ne pas continuer, mais il faut que je m’arrête avant de tomber. »

Mme David a 69 ans depuis une semaine. Aujourd’hui même, ce vendredi, un homme de 70 ans entre à la Maison-Blanche d’où il dirigera les États-Unis.

À chacun son expérience et ses capacités, bien sûr. La question se pose tout de même : qu’est-ce qui fatigue tant la réputée infatigable Françoise David ? D’où vient ce sentiment d’une tâche sinon surhumaine, du moins incapable à accomplir maintenant ?

Elle cite alors en litanie ce qui l’a siphonnée : « L’intensité du travail à QS, le stress inhérent à la vie politique à l’Assemblée nationale, l’atmosphère souvent agressive qui y règne, la multiplicité des positions à défendre quotidiennement dans un tourbillon médiatique, les déplacements incessants : je n’y arrive plus. »

Françoise David rappelle que sa formation ne compte que deux autres députés (Amir Khadir et Manon Massé), alors que selon elle il en faudrait beaucoup plus pour abattre le travail jugé nécessaire. « À trois députés, nous avons influencé des politiques, l’achat groupé de médicaments, les changements à l’état civil pour les enfants trans, l’adoption de mesures protégeant les locataires aînés de l’éviction. […] Imaginez si nous étions 12, 20 ou 63. »

Ce qui la fatigue, jusqu’à l’épuisement, c’est donc aussi un mode de scrutin qui ne rend pas entièrement justice au vote populaire exprimé. Elle répète que la réforme du mode électoral pour une sélection proportionnelle mixte devrait être une priorité « pour traiter tous les partis et toutes les idées avec justice ».



Quand on la questionne sur ce qui pourrait aussi être modifié dans le système politique québécois, elle donne l’exemple de ce qu’elle a observé au parlement de Suède. Les places des quelque 350 députés dans l’hémicycle du Riskdag sont assignées par région, ce qui aurait « un effet formidable pour calmer les nerfs de tout le monde », dit-elle en ajoutant qu’« il y a moyen de faire de la politique autrement ».

L’anticynique par excellence a donc été assommée par un système désuet et éreintant ? En entrevue, elle revient sur les épuisants rapports entre les pouvoirs médiatique et politique dans notre société. Elle évoque des points de presse où ne se pointait aucun journaliste.

« J’aime prendre connaissance des dossiers avant de prendre position. Mais combien de fois m’a-t-on demandé de réagir à chaud, très, très vite sur n’importe quoi ! J’ai remarqué qu’en quatre ans et demi de travail de députée, je travaillais encore plus à la fin qu’au début parce qu’il faut de plus en plus nourrir la bête médiatique tout le temps. »

Une bête fatigante, obstinée et plus ou moins partisane d’ailleurs, avec son programme idéologique, ses propres obsessions politiques. L’ex-députée évoque des bilans de session, « à au moins deux reprises », où les seules questions qui intéressaient la presse concernaient la convergence avec les autres formations souverainistes. « C’est sûr que le cinquième qui m’a posé la même question sous un autre angle je me suis permis de lui dire que j’étais tannée. »

L’exercice a repris jeudi encore autour d’une éventuelle candidature commune dans sa circonscription. La députée sortante a expliqué que sous réserve de la décision de sa formation, « il y aura dans Gouin un député ou une députée solidaire » en 2018. Elle a ajouté sur un ton résigné qu’il ne lui appartient plus de répondre aux questions sur les rapprochements.

Ce prochain candidat, peut-être député, sera-t-il Gabriel Nadeau-Dubois, ex-porte-parole étudiant ? « Ça fait depuis le printemps érable que nous sommes quelques-uns et quelques-unes à QS à l’achaler un petit peu en lui disant : me semble que tu serais bien chez nous. Donc c’est à lui de répondre. Est-ce que lui, ça l’intéresse ? Je pense qu’il est au Mexique. Quand il reviendra, vous lui poserez la question. »

Le vent qui se lève et souffle à droite dans les démocraties occidentales est bien contraire aux valeurs de sa formation. Françoise David en a bien conscience.

« Mais plus que jamais on a besoin de QS, reprend l’optimiste engagée mais épuisée. Nous ne sommes jamais tombés dans le populisme, dans l’intolérance, dans le non-respect de l’autre. On a critiqué la charte des valeurs péquiste et on avait tellement raison. Je pense aussi qu’une partie de la population, influencée par des chroniqueurs archipopulistes, rejette les intellectuels, l’establishment qui ne comprendraient rien à ce que vivent les gens. Quand j’aurai repris mon souffle, je vais réfléchir à ma contribution sur cette question. »