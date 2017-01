Françoise David quitte la vie politique

Françoise David annoncera demain jeudi qu’elle quitte la vie politique. La députée de Québec solidaire doit en faire l'annonce à 10h30 dans sa circonscription de Gouin.



Le président de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, de même que les députés Amir Khadir et Manon Massé seront aussi présents, a annoncé le parti par voie de communiqué, tard mercredi soir.



Militante de gauche

Au début janvier, Françoise David avait indiqué qu' « à bientôt 69 ans, il faut réfléchir à son avenir » . La députée avait alors assuré qu’elle demeurerait membre de Québec solidaire quoi qu’il arrive.Mme David évoquait publiquement son départ de la scène politique depuis plusieurs mois.Coporte-parole de Québec solidaire depuis 2006, auteure du livre De colère et d'espoir (Écosociété, 2011), Françoise David avait été élue députée de Gouin en septembre 2012, puis réélue en avril 2014.Françoise David aura consacré l’essentiel de sa carrière à militer au sein de la gauche québécoise ainsi qu’à défendre les plus vulnérables.Née en 1948 à Outremont, celle qui deviendra tour à tour la présidente de la Fédération des femmes du Québec et fondatrice d’Option citoyenne puis de Québec solidaire est issue d’une longue lignée de personnalités publiques et politiques.Son père est un cardiologue reconnu, et son grand-père, Athanase David, fut maître d’œuvre de plusieurs mesures sociales au sein du gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, de 1919 à 1936. Son arrière-grand-père, Laurent-Olivier David, évolua lui aussi en politique.Après des études en service social à l’Université de Montréal, elle milite au sein d’organismes d’extrême gauche, notamment au sein du groupe marxiste-léniniste En Lutte, de 1977 à 1982.

Un manifeste en réplique

Quelques années plus tard, celle qui est également la sœur de la ministre libérale Hélène David, du politologue Charles-Philippe David et du réalisateur et producteur québécois Pierre David devient coordonnatrice du Regroupement des centres de femmes du Québec. Elle conserve ce poste jusqu’en 1994, alors qu’elle accède à la présidence de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), un emploi qu’elle occupe jusqu’en 2001.À ce titre, elle organise deux événements majeurs : la marche des femmes « Du pain et des roses », en 1995, puis, cinq ans plus tard, la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence, à laquelle participèrent plus de 6000 femmes de 161 pays.Elle fonde Option Citoyenne, un parti dont elle est la porte-parole féminine, en 2004. Elle publie cette année-là un manifeste, «Bien commun recherché : une option citoyenne».L’année suivante, elle signe le Manifeste pour un Québec solidaire, réplique de la gauche au Manifeste pour un Québec lucide, signé, lui, par douze personnalités québécoises associées à la droite, dont l’ancien premier ministre québécois Lucien Bouchard.La formation Option Citoyenne finit par fusionner avec l’Union des forces progressistes en 2006 pour former Québec solidaire. Elle devient alors coporte-parole de Québec solidaire avec Amir Khadir.La première élection du jeune parti est un échec, celui-ci ne faisant élire aucun député. Mais M. Khadir, Mme David et leurs partisans ne désespèrent pas. Lorsque des élections générales sont déclenchées de nouveau, l’année suivante, Amir Khadir est élu dans Mercier, tandis que Mme David fait bonne figure en arrivant deuxième dans la circonscription voisine de Mercier.Elle remporte l’élection de 2012 dans Gouin, et a été réélue sans interruption depuis.En 2014, une troisième députée solidaire s’ajoute, Manon Massé, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques.