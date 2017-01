Oser, s’en-Lisée…

Le PQ, sous la gouverne de son nouveau chef, veut rejeter l’avancée la plus audacieuse que ce parti a adoptée grâce à des militants chauffés à blanc lors d’un congrès sans compromis. Moi-même j’y étais à titre de représentant du comté de Bertrand sur la langue. Son porte-parole d’alors en était le député Curzi peu avant sa démission fracassante du parti de Pauline Marois. En résumé, la résolution adoptée étendait la loi 101 au réseau postsecondaire. J’avais alors proposé avant de me faire conspuer, lors des débats, qu’on ne devrait pas interdire l’accès au secteur anglophone aux francophones et allophones, mais plutôt financer le secteur anglophone de sorte qu’il se limite aux ayants droit. C’est-à-dire, le secteur postsecondaire ne relevant pas des commissions scolaires, que l’État québécois avait toute latitude de privilégier un financement de son secteur collégial et universitaire francophones à hauteur des 80 % de sa population qui revendique le français comme langue, quitte à réduire le secteur anglophone à sa véritable importance. Un recul ici pourrait avoir des résultats désastreux, car les Québécois ont droit à un traitement équitable. Il est vrai, Monsieur Lisée, que les Québécois ont horreur de la chicane, mais encore faut-il qu’on les respecte !