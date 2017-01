Lisée veut un PQ basé sur la «clarté», la «netteté» et la «constance»

Être convaincu, être convaincant, mais sans être hargneux ou chicanier. Être décomplexé. Être zen. Accepter qu’on ne sera pas d’accord sur tout. Jean-François Lisée

Absence de référendum dans un premier mandat, refus net au projet de pipeline Énergie Est,…: Jean-François Lisée appelle les militants péquistes à dorénavant miser sur la « clarté », la « netteté » et la « constance » — tout en demeurant « zen » — en vue des élections générales de 2018. Exit la hargne, exit la chicane, demande-t-il.« Plusieurs se sont détournés de nous, pas parce qu’ils nous connaissaient mal, mais parce qu’ils ne nous reconnaissaient pas. Nous n'étions pas nets. Nous n'étions pas constants », a lancé le chef du Parti québécois aux centaines de délégués réunis en conseil national ce week-end à Québec. « Et s’ils nous redécouvraient nets, clairs et constants. »M. Lisée prie notamment les militants péquistes — qui ont désormais en main la « proposition principale » — de « choisir les combats qui sont à la fois les plus efficaces […] et les plus rassembleurs » pour renforcer la présence de la langue française au Québec. « Si on essayait ça, pour une fois? Efficace et rassembleur », a-t-il affirmé.Le PQ joue d’une « nouvelle audace » avec les mesures énumérées dans l’ébauche de programme politique de 75 pages rédigée par la commission politique, dont l’assujettissement des entreprises de 25 à 29 employés à la Charte de la langue française, a fait valoir M. Lisée lors de son premier discours d’ouverture ce conseil national. « Jamais auparavant nous n’avons proposé de réclamer une réelle connaissance du français à 100 % des nouveaux arrivants. Jamais. Jamais nous n’avions proposé un examen de français pour l’obtention des diplômes de cégep et d’université anglophones. Jamais », a-t-il insisté.D’ailleurs, le député de Rosemont s’est dit inquiet de l’effritement de la langue française sur l’île de Montréal. Le PQ entend y remédier en mettant en place les « conditions » de « rétention des familles », ainsi qu’en mettant fin « bilinguisme institutionnel ».Plusieurs membres du PQ, y compris Marc Laviolette, ont reproché samedi avant-midi à M. Lisée de se refuser d’élargir la portée de la Loi 101 aux cégeps.D’autre part, M. Lisée a suggéré aux militants péquistes de miser sur le report du rendez-vous référendaire dans un second mandat d’un gouvernement péquiste (2022-2026) pour gagner la confiance des Québécois actuellement réfractaires au projet indépendantiste: une condition sine qua non pour « fermer le chapitre des années libérales ». « Il faut profiter au maximum de cette décision lucide, mais difficile que nous avons prise de reporter le référendum pour tisser des liens avec tous ceux qui partagent nos convictions sur la santé, l’éducation, l’économie, l’identité. Faire équipe avec eux, créer pendant ces années un réel lien de confiance. Et les inviter à faire avec nous en 2022 le reste du chemin, vers le pays », a-t-il déclaré devant les militants péquistes réunis dans le centre des congrès de Québec.Jean-François Lisée, qui a été élu à la chefferie du PQ en octobre dernier, s’est dit persuadé qu’un gouvernement péquiste formé d’« élus honnêtes et compétents » saura raviver la flamme indépendantiste. « Maintenant qu’on se connaît, maintenant qu’on a amélioré le Québec ensemble, maintenant qu’on a cassé la croûte, rigolé, pleuré ensemble. Maintenant qu’on se fait confiance, un coup parti vient, on va faire un pays ensemble. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Ça va être formidable », a-t-il conclu.D’ici le congrès national, les membres péquistes pourront modifier, ajouter ou encore biffer, les promesses contenues dans la « proposition principale ». « C’est les membres du PQ qui décident du programme », a rappelé le président de la commission politique, Philippe Dufort.