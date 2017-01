John Parisella rejoint National

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’ex-délégué du Québec à New York et actuel président de la grande campagne de financement de l’Université de Montréal, de HEC et de Polytechnique, John Parisella, se joint au cabinet de relations publiques National. Celui qui fut aussi proche collaborateur des premiers ministres libéraux Robert Bourassa, Daniel Johnson et Jean Charest agira à titre de conseiller spécial, Stratégie et rayonnement. À ce titre, il devra notamment « favoriser le rayonnement de National ». Il demeure associé à Campus Montréal, l’initiative des trois universités de la montagne, « pour une période de transition ».