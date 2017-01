Le PQ en quête de diversité culturelle

Le Parti québécois et son nouveau chef, Jean-François Lisée, courtisent tous les Québécois d’adoption en les invitant à devenir membres du parti et à leur faire part de leur vision du Québec. Après s’être aliéné une bonne proportion des membres des communautés culturelles avec le projet de charte de la laïcité, le PQ croit qu’avec « un nouveau chef, une nouvelle équipe et une nouvelle attitude », il pourra rallier des membres de la diversité qui sont en accord avec lui « sur l’éducation, sur la social-démocratie, sur la santé, voire même sur la laïcité ».

« Nous désirons qu’un plus grand nombre de membres de la diversité québécoise participent, de l’intérieur, à nos débats sur l’avenir du PQ, sur les politiques publiques que nous définirons ensemble. […] Lors de la course au leadership qui nous a menés à faire le tour du Québec, nous, tous les candidats, avons recruté un grand nombre de membres de la diversité. Nous voulons les rendre plus visibles et plus audibles à l’intérieur du PQ, afin d’envoyer un message de ralliement aux autres souverainistes de la diversité pour qu’ils viennent débattre avec nous du programme des années à venir, pour qu’ils définissent avec nous le Québec de demain », a déclaré M. Lisée dimanche lors d’un point de presse en présence de sa conseillère spéciale à la diversité, Evelyne Abitbol, et de Carole Poirier, whip en chef du PQ et porte-parole en matière d’immigration et de communautés culturelles.

Avec sa « connaissance des réseaux, des sensibilités et des enjeux », Evelyne Abitbol sera « l’interface entre les différentes communautés et le PQ », a souligné M. Lisée avant de rappeler que Mme Abitbol, une Québécoise d’adoption née au Maroc, a été directrice des Relations gouvernementales et Affaires publiques à l’Université Concordia et a défendu avec acharnement la cause de Raïf Badawi, ce blogueur qui est prisonnier d’opinion en Arabie saoudite. Mme Abitbol a dit avoir rencontré « des tas de jeunes de la diversité qui veulent embarquer dans un projet de société », alors qu’elle faisait du porte-à-porte pour défendre la candidature de Jean-François Lisée lors de la campagne au leadership.

Nous désirons qu’un plus grand nombre de membres de la diversité québécoise participent, de l’intérieur, à nos débats sur l’avenir du PQ Jean-François Lisée

Carole Poirier est quant à elle chargée du plan d’action qui consistera notamment à inciter les membres de la diversité à apporter leur contribution lors des congrès de circonscription, des congrès régionaux et du congrès national, « afin qu’avec leur essence qui est la leur, ils bonifient notre projet de pays ».



Ainsi, le 30 janvier prochain, à l’occasion du caucus du PQ, l’ensemble des députés du PQ rencontrera des membres de la diversité montréalaise. « Ce sera l’occasion de s’apprivoiser les uns les autres et de s’écouter. C’est important que tout le Québec connaisse cette réalité montréalaise. C’est important que des Juifs de Montréal, des Kabyles de Montréal rencontrent des députés du Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie », a expliqué M. Lisée.

Échanger

Pour recueillir les réflexions et les propositions des membres de la diversité, le PQ vient de créer un nouveau canal de communication qui sera l’adresse électronique : diversité@pq.org.

M. Lisée ne s’attend pas à ce qu’une majorité des membres de la diversité votent pour le PQ en 2018, « mais il y a de la place pour un progrès significatif, car il y en a plein qui sont d’accord avec nous sur la laïcité, sur l’éducation, sur la social-démocratie, mais qui ne nous connaissent pas assez. Le fait d’avoir décidé de ne pas tenir de référendum durant le premier mandat contribuera à détendre l’atmosphère », a-t-il fait valoir.

« Une des réserves que j’avais sur la charte de la laïcité et des valeurs québécoises était la façon de la présenter et de la mettre en oeuvre. Notre position actuelle se veut beaucoup plus respectueuse et graduelle dans son application. De plus, on l’accompagne de mesures de succès pour les Québécois d’origines diverses, comme notamment la reconnaissance des diplômes, le financement des études nécessaires à la mise à niveau. Lorsqu’on sera élus en 2018, on va commencer par la mise en oeuvre de ces mesures de succès pour chaque Québécois d’adoption, et ensuite, on aura une discussion sur des règles du vivre ensemble, comme la proposition d’identité que nous avons », a-t-il déclaré au Devoir. « Il serait faux de penser que les membres de la diversité ne s’intéressent à la politique qu’à travers ce seul enjeu. Ils ont été victimes des années libérales dans l’emploi et dans les services sociaux. Ils voient bien que les libéraux tiennent leur vote pour acquis. Il y a maintenant une fenêtre pour rouvrir la discussion avec eux, pour leur dire “ redécouvrez-nous et nous vous redécouvrirons. Vous verrez que finalement on est d’accord sur beaucoup de choses et que tous ces débats passés ont masqué ces accords”.»