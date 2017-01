Mme Ouellet au Bloc?

Le Bloc québécois tiendra son conseil général le 4 février prochain à Boucherville. Tous savent que ce parti souffre d’anémie sévère et doit la vie au respirateur artificiel. Rien n’indique qu’il recouvrira bientôt la santé politique ou la ferveur populaire des citoyens. Pendant ce temps, notre Martine Ouellet provinciale, occultée depuis des mois, subit une crise aiguë de « bougeotte » incontrôlable. Après deux tentatives infructueuses pour atteindre la chefferie du PQ, Mme Ouellet alimente sa réflexion, le cynisme également, pour diriger un parti. Serait-ce le Bloc ? Martine rêve depuis toujours de distribuer religieusement sa bénédiction « urbi et orbi » comme chef d’un parti. Pourtant Mme Ouellet, aux cicatrices du passé non effacées, avait sciemment avoué, après la dernière course à la chefferie de son parti, vouloir demeurer au sein du PQ. Que voulez-vous ? Mme Ouellet pourrait, si elle le voulait, aider davantage en faisant oeuvre utile au PQ.