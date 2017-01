Quête du pouvoir: la dure bataille des aspirants

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec oublient parfois leur objectif commun : déboulonner le Parti libéral du Québec lors des prochaines élections provinciales.

Une bataille rangée s’annonce en 2017 entre le Parti québécois et la Coalition avenir Québec, question de savoir lequel des deux partis se révélera la véritable solution de remplacement au Parti libéral du Québec pour former le prochain gouvernement. Déjà, lors des élections partielles, le ton avait monté entre péquistes et caquistes, qui devront toutefois se rappeler que ce sont les libéraux qu’il leur faut évincer.

Dans son discours de victoire en octobre, le nouveau chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, avait passé deux fois plus de temps à écorcher la Coalition avenir Québec et François Legault qu’à critiquer le « gouvernement honteux » de Philippe Couillard.

En verve, le candidat victorieux avait déployé des trésors d’éloquence pour noircir la CAQ, « devenue complètement fédéraliste », alors que « François Legault est passé du côté obscur de la force ».

« Non, la CAQ n’est pas prête à gouverner le Québec. C’est un parti qui change de priorité tous les six mois. C’est un parti brouillon, impulsif comme son chef, qui fait des propositions irréalistes dans toutes sortes de domaines. Un parti fédéraliste de droite qui n’a pas de boussole », avait lancé Jean-François Lisée. Un parti qui, comme Benjamin Button, est né vieux, avait-il ajouté.

À la CAQ, on s’est indigné de l’attaque menée par la députée péquiste Agnès Maltais contre deux ex-bénévoles du PQ, Lynne Arpin et Nicole Savard, passées à la CAQ en 2011 pour rejoindre François Legault. Le PQ a accusé les deux femmes d’avoir dérobé des documents, ce qu’a nié la CAQ, qui a répliqué avec une poursuite en diffamation contre Agnès Maltais. Le PQ a porté plainte à la Sûreté du Québec (SQ). Or, le député de Rousseau, Nicolas Marceau, qui avait repris la circonscription à la suite du départ de François Legault du PQ, n’avait pas jugé bon de porter plainte en 2011.

Il y a tout lieu de croire que ces procédures n’iront pas très loin ; c’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec Yan Plante, le directeur adjoint du cabinet de François Legault, débauché par le cabinet du premier ministre. Accusé lui aussi de vol de documents, il s’est vu exonérer par la SQ, qui ne l’a pas inculpé.

À la CAQ, on déplore cette agressivité du PQ qui, à titre d’opposition officielle, devrait diriger ses attaques contre le gouvernement Couillard, juge-t-on. Le parti de François Legault est pris entre deux feux : les libéraux aussi accusent la CAQ d’inconstance. C’est une « girouette », voire un « ventilateur », raille un ministre libéral.

Il faut dire que François Legault ne s’est guère aidé en affirmant, dans une entrevue de fin d’année, qu’il envisageait de hausser le fardeau fiscal des plus riches de façon à alléger celui de la classe moyenne. Ce faisant, il contrevenait au credo caquiste, hérité de l’Action démocratique du Québec, qui est d’écarter toute hausse de taxes ou d’impôt. François Legault a reconnu par la suite avoir gaffé. « Je me suis mis à réfléchir tout haut », a-t-il écrit en guise de mea culpa dans sa page Facebook. Bien faible excuse puisque, s’il y réfléchissait, c’est qu’il y songeait.

Dévoilement des plateformes

La CAQ, qui voudrait éviter de se chamailler avec le PQ, veut se présenter comme un « gouvernement en attente », selon l’expression employée par François Legault. Devançant l’année électorale, le chef caquiste exposera dès 2017 plusieurs éléments de la plateforme électorale de son parti.

François Legault égrènera les détails de son projet de « Baie-James du XXIe siècle », qui consiste à conclure des partenariats avec les provinces voisines, au premier chef l’Ontario, et avec les États américains limitrophes en vue de la construction de nouveaux barrages, de parcs éoliens et de nouvelles lignes de transmission, le tout assorti d’un programme ambitieux d’efficacité énergétique. Compte tenu des importants surplus d’électricité qu’affiche Hydro-Québec, d’aucuns trouvent ce plan ambitieux, voire téméraire.

Mais François Legault veut aller plus loin en actualisant certains éléments de son Projet Saint-Laurent, tombé dans l’oubli. Il caresse aussi de grands projets d’infrastructure qui en mettront plein la vue. « Je suis de l’époque de l’Expo 67 », a-t-il dit en livrant son bilan de fin de session parlementaire. « Je veux qu’on voie grand. »

Au PQ, Jean-François Lisée a déjà dévoilé certains éléments de sa prochaine plateforme électorale. Il a d’abord dégagé un « consensus » au sein de sa députation sur l’enjeu de l’identité. À ses yeux, il s’agissait d’un « vrai test » pour juger de l’unité des troupes après la course à la chefferie.

Du pain sur la planche

Manoeuvrant entre Québec solidaire et la CAQ, Jean-François Lisée a campé le PQ au centre gauche avec une critique acerbe de l’austérité libérale et un rejet des baisses d’impôt générales que propose la CAQ. En guise d’amuse-gueules, il promet des garderies moins chères et la gratuité des fournitures scolaires.

En 2017, le parti et son chef ont du pain sur la planche. D’abord, le PQ soumettra à ses membres la nouvelle « proposition principale », en fait le programme du parti, qui tient dans 70 pages. Approuvée par l’exécutif en décembre, cette proposition sera soumise au Conseil national du PQ à la mi-janvier, pour ensuite passer par les associations de circonscription, puis par les associations régionales, et se retrouver au congrès du parti, à l’automne, pour adoption avec des amendements, le cas échéant.

On sait que cette proposition est fidèle à la démarche défendue par Jean-François Lisée lors de la course à la chefferie : engagement de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat et de ne pas consacrer de fonds publics à la promotion du projet d’indépendance. Le référendum aura lieu dans un deuxième mandat, à compter de 2022, promet-il.

Il ne faut pas croire que cette position, que certains assimilent à de l’attentisme, sera adoptée sans discussion aucune. Déjà, qu’on s’interdise d’employer les ressources de l’État pour préparer le projet d’indépendance pose problème, même pour des partisans de Jean-François Lisée. « Ce n’est pas parce que tu as voté pour quelqu’un que tu es d’accord avec toutes ses positions », a-t-on résumé.

Pour sa part, Jean-François Lisée, non sans légèreté, entrevoit des nouvelles chicanes au PQ. « Avec moi, les vieilles chicanes au PQ, c’est fini ! Seulement de nouvelles chicanes. Il faut innover », a-t-il affirmé lors de son bilan de la session.

Des chicanes, il n’y en aura sans doute pas qu’au sein du PQ. Objectivement, le PQ et la CAQ, qui aspirent tous deux à ravir le pouvoir aux libéraux, demeurent de grands rivaux. Et en politique, bien des coups sont permis.



Ce texte fait partie de notre section Perspectives.