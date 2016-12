Question santé: Québec manque de crédibilité!

Lorsque le gouvernement Couillard se plaint qu’Ottawa refuse de lui remettre toutes les sommes d’argent auxquelles il s’attendait en matière de financement de son système de santé, on serait tenté de lui dire d’aller d’abord mettre de l’ordre dans ses affaires. Lorsqu’un gouvernement octroie par erreur 500 millions de dollars de trop en rémunérations à ses médecins et qu’il leur dit ensuite « de garder la monnaie », il y a certainement lieu de se demander s’il vaut la peine de lui confier des montants additionnels. Le problème, c’est que Québec n’a pas de vrai plan de match en matière de soins de santé et ne peut tout simplement pas dire où ira l’argent nouveau. Le problème tient à la mauvaise administration du système de santé au Québec. Il faudrait faire davantage qu’augmenter les salaires, il faudrait avoir une stratégie pour améliorer les services. Le gouvernement Couillard manque totalement de crédibilité en ce qui a trait à la gestion du système de santé, d’où l’hésitation de Justin Trudeau à lui confier des montants additionnels.