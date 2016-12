Nécessaire commission

Le gouvernement du Québec est finalement passé à l’acte. Il y aura enquête publique sur les relations entre autochtones et certains services publics. La commission ne s’arrêtera pas au sort des femmes autochtones ni aux actes des corps policiers, et c’est tant mieux.

Le reportage de Radio-Canada sur les sévices subis par des femmes autochtones aux mains de policiers de Val-d’Or a eu l’effet d’un électrochoc. Il a secoué l’indifférence ambiante et braqué les projecteurs sur la discrimination systémique que vivent les autochtones au-delà des frontières de Val-d’Or.

Le Québec n’est pas un cas unique. La mise sur pied par Ottawa de la commission d’enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues en témoigne, tout comme les autres enquêtes qui les ont précédées. Les gestes abusifs de certains policiers s’inscrivent dans une histoire et un contexte où l’iniquité à l’endroit des autochtones est trop souvent la norme. La décision de mandater la commission québécoise, présidée par le juge à la retraite Jacques Viens, de se pencher sur les « causes structurelles » et les « enjeux systémiques » découle de ce constat.

Il est vrai qu’au départ, les communautés autochtones demandaient une enquête judiciaire sur la situation à Val-d’Or. Les discussions avec le gouvernement québécois ont mené à élargir la perspective, à la satisfaction de plusieurs leaders autochtones, dont Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, et Adrienne Anichinapao, chef de Kitcisakik.

« C’est plus que ce qu’on avait demandé, mais ça va nous donner un bon coup de main, aux Premières Nations et au gouvernement, parce qu’on va voir l’ampleur du problème qui n’est pas qu’au niveau de la justice et de la police », confie Mme Anichinapao. Et elle se réjouit du fait que cette commission offrira aux femmes un endroit où s’exprimer.

Le juge Viens aura dans sa mire les services policiers, le Directeur de la protection de la jeunesse, les services correctionnels, le système judiciaire et certains services sociaux. On pourrait craindre l’éparpillement, mais nombre de rapports, au Québec et ailleurs, ont démontré les effets souvent combinés de ces services sur la vie des autochtones.

Un jeune autochtone qui se retrouve en difficulté ou à la rue risque davantage qu’un non autochtone d’être judiciarisé et de ne pas bénéficier d’un accès égal à une libération conditionnelle. Les statistiques le démontrent. La surjudiciarisation des autochtones est souvent liée au manque de services sociaux et de santé appropriés, indique une étude sur la situation à Val-d’Or et dont Le Devoir faisait état récemment. Les statistiques montrent aussi que la proportion de femmes autochtones tuées ou disparues dépasse largement celles des femmes non autochtones.

Cette nouvelle commission permettra de se concentrer sur la situation québécoise, d’en cerner les particularités et ainsi d’éclairer les commissaires fédéraux, ce qui est bienvenu. Mais durant les deux années que dureront ses travaux, le gouvernement et les communautés autochtones doivent continuer à agir là où c’est possible. Comme à Val-d’Or, où les chefs ont tendu la main à la Sûreté du Québec pour travailler de concert à l’apaisement des tensions, d’expliquer M. Picard.

Les pas faits cette semaine sont encourageants, mais même un travail impeccable de la commission ne pourra suffire. Ses pistes de solution ne seront utiles que si le gouvernement passe ensuite à l’acte. Le gouvernement Couillard s’engage à mettre en place un mécanisme de suivi. C’est essentiel, mais il faudra aussi y associer les leaders autochtones qui, de leur côté, devront s’engager à faire de même auprès de leurs communautés.