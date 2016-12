De moins en moins de gens sur l’aide sociale

Le nombre d’assistés sociaux au Québec (6,2 %) n’a jamais été aussi bas depuis 40 ans au Québec. Toutefois, ça ne veut pas « nécessairement » dire que les gens sont moins pauvres, selon le ministre de la Solidarité sociale François Blais.

Depuis 15 ans, le Québec a fait de « grands gains » pour réduire la pauvreté chez les familles grâce à l’amélioration des allocations familiales, explique-t-il. « Là où il y a des progrès à faire en termes d’évolution de la pauvreté, c’est les personnes seules ou les couples sans enfants. C’est le grand défi. »

Le gouvernement révélait jeudi que le nombre de prestataires de l’assistance sociale a atteint son niveau le plus faible au Québec depuis 1976. Ainsi, 424 853 personnes reçoivent aujourd’hui des prestations. C’est 30 924 de moins qu’en mai 2014 et presque deux fois moins qu’en 1996 quand le nombre d’assistés sociaux a atteint un sommet de 815 487.

C’est encore plus pertinent de les sortir de l’aide sociale parce que les emplois sont encore plus disponibles Le ministre François Blais à propos des 17 000 personnes aptes à l’emploi qui s’inscrivent à l’aide sociale chaque année

Selon le ministre, les résultats s’expliquent essentiellement par la baisse du taux de chômage, qui a atteint 6,2 % en novembre, un autre record depuis 1976.

On sait aussi qu’une partie des personnes qui délaissent l’aide sociale le font parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et doivent quitter l’aide sociale pour toucher leur pension de vieillesse. Le ministère n’était toutefois pas en mesure de fournir cette statistique jeudi.

Une réforme « honteuse »

Du côté des groupes de lutte contre la pauvreté, on insiste sur le fait que les gens ne sont pas nécessairement moins pauvres qu’avant. « Quitter l’aide sociale, ça ne veut pas dire sortir de la pauvreté », soutient Serge Peticlerc, porte-parole du collectif Un Québec sans pauvreté. « Mon impression est que beaucoup sont entrés sur le marché du travail, mais à très faible salaire », dit-il.

« Les banques alimentaires nous disent que 10 % des gens qu’elles desservent sont des travailleurs au salaire minimum », renchérit la députée solidaire Françoise David.

À ses yeux, ces statistiques rendent le projet de loi 70 sur l’aide sociale « encore plus honteux qu’avant ». « Malgré le fait que ce nombre soit le plus faible depuis 40 ans, ils ont quand même tenu à tout prix à passer une loi qui fait en sorte qu’une personne qui, pour toutes sortes de raisons, refuse d’entrer dans un programme, ils vont la couper. »

Interpellé là-dessus, le ministre Blais rétorque que « le projet de loi 70 n’est pas basé sur les coupes » et que des personnes pourraient voir leur chèque amputé « hypothétiquement » si elles refusent de participer aux démarches d’insertion à l’emploi imposées par le gouvernement.

Le gouvernement, souligne-t-il, cible les 17 000 nouvelles personnes aptes à l’emploi qui s’inscrivent à l’aide sociale chaque année. « Ce sont des gens qui pourraient retourner aux études ou encore retourner vers l’emploi, dit-il. Les bonnes pratiques internationales, c’est de les prendre assez tôt et de les rencontrer pour faire une évaluation de leur situation et ensuite de les amener vers un parcours de réinsertion et de négocier ce parcours-là avec eux. »

Il ajoute qu’avec la baisse du taux de chômage, le marché du travail a encore plus besoin de ces travailleurs potentiels. « C’est encore plus pertinent de les sortir de l’aide sociale parce que les emplois sont encore plus disponibles. S’il y avait 20 % de chômage au Québec, ce serait beaucoup plus difficile de justifier un programme comme celui-là. »