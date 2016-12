Pierre Moreau assiste à un premier Conseil des ministres depuis son retour

22 décembre 2016

Après une absence de presque un an, Pierre Moreau a participé, mercredi, à un premier Conseil des ministres où il figure encore comme ministre délégué aux Finances. Devant les journalistes, le ministre, qui se dit remis complètement de la maladie fulgurante qui l’a terrassé, a parlé des communications du gouvernement. « Il y a une question de cohésion et on doit intensifier la communication ». Selon lui, le gouvernement libéral « doit faire preuve d’une éthique à toute épreuve ». Mais il reproche à l’opposition de porter des accusations « à tort et à travers » avec des éléments d’une autre époque. « On doit répondre du tac au tac et on doit être totalement intolérant sur ces choses-là », juge-t-il.