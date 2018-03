Un hiver coûteux

La neige a été abondante cet hiver à Montréal et déjà, la Ville prévoit que son budget de déneigement pour l’année sera dépassé d’au moins 20 millions. C’est ce qu’a admis le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau, jeudi, alors que la Ville entreprenait son septième chargement de neige de l’hiver. Plus de 235 cm sont tombés sur la métropole depuis le début de l’hiver, soit 45 cm de plus que lors d’un hiver moyen. Montréal utilise aussi une nouvelle méthode de calcul qui fait en sorte qu’elle paie désormais au volume de neige ramassée plutôt qu’au nombre de centimètres tombés.