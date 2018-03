Le RTM injecte 450 millions

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) dédommagera les usagers pour les pannes subies à répétition cet hiver et injectera 450 millions sur cinq ans afin d’améliorer la fiabilité et la ponctualité de son réseau de trains de banlieue. Les usagers pourront obtenir dans les prochaines semaines un rabais de 30 % sur un titre mensuel TRAM ou TRAIN ou six titres de train gratuits en guise d’excuse pour les désagréments. Les sommes investies dans le réseau de train permettront quant à elles d’améliorer les infrastructures, le matériel roulant, l’opération et la maintenance.