Autoroute 13: où sont les indemnités?

Il y a un an jour pour jour, le cafouillage sur les autoroutes 13 et 520 à Montréal a contraint des centaines d’automobilistes à passer la nuit dans leurs véhicules, en pleine tempête de neige. Bien que le premier ministre Philippe Couillard ait offert des excuses aux automobilistes, aucune compensation financière ne leur a été offerte à ce jour. Une requête en action collective prévoyant des dommages de 2000 $ par individu et des dommages punitifs additionnels de 500 $ a été autorisée en novembre. Une conférence de règlement à l’amiable a été proposée au gouvernement et à la Ville de Montréal, mais la Ville aurait refusé cette offre. Des avocats représentant le gouvernement auraient accepté de tenir certaines discussions, mais aucune entente n’a été conclue.