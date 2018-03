Voie Camillien-Houde: des élus de Projet Montréal veulent une consultation en amont

Des élus de Projet Montréal souhaitent que l’administration Plante consulte les citoyens au sujet de l’élimination de la circulation de transit sur la voie Camillien-Houde avant l’implantation du projet-pilote prévu pour le printemps.

Réunis lundi soir en séance du conseil d’arrondissement, les élus de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce — parmi lesquels quatre membres de Projet Montréal — ont adopté à l’unanimité une motion appuyant l’octroi par la Ville de Montréal d’un mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour la tenue d’un consultation « en amont et pendant la durée du projet-pilote visant à réduire le transit sur la voie Camillien-Houde ».

Encore la semaine dernière, l’administration de Valérie Plante refusait d’accéder à la demande de l’opposition pour la tenue d’une telle consultation avant l’implantation du projet-pilote.

Selon la mairesse de CDN-NDG et membre de Projet Montréal, Sue Montgomery, l’administration annoncera plus tard cette semaine une consultation « avant, pendant et après » le projet-pilote.

« Je pense que j’ai écouté les résidents », a expliqué lundi soir Mme Montgomery. « J’ai reçu des tonnes d’appels, de courriels et de messages sur Facebook. J’ai transféré toutes ces informations à mes collègues à la ville-centre. Ça montre que nous sommes prêts à écouter [la population]. »

« Grande victoire pour la démocratie montréalaise », a commenté sur son compte Twitter le chef de l’opposition, Lionel Perez, qui réclamait cette consultation.

Mont-royal/Camillien-Houde : Ma motion au CA @CDN_NDG demandant tenue d'une consultation publique EN AMONT du projet pilote est adoptée avec l'appui élus Projet MTL. Annonce par mairesse sera faite, confirme @MontgomerySue. Grande victoire pour la démocratie montréalaise #polmtl — Lionel Perez (@lionelperez) 13 mars 2018

Plus de 25 000 citoyens avaient aussi signé une pétition en ligne pour s’opposer à la fermeture de la voie Camillien-Houde à la circulation de transit.

Mardi matin, le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a pas voulu confirmer les intentions de l’administration, se contentant de dire qu’une consultation « va accompagner l’ensemble du projet » et que les détails du projet seraient dévoilés dans les prochains jours.

Rappelons que le 6 février dernier, Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au comité exécutif, avait annoncé que dès le printemps, la Ville irait de l’avant avec ce projet-pilote.