Montréal et Saint-Lambert discutent de décibels

Montréal et Saint-Lambert sont peut-être sur la voie de la réconciliation. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rencontré lundi son homologue de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, en compagnie de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon. Ils ont discuté du bruit provenant du parc Jean-Drapeau et dont les résidants de Saint-Lambert se plaignent depuis des années. Les élus n’ont pas voulu faire de commentaires à la suite de leurs discussions, se limitant à publier une déclaration commune dans laquelle ils ont qualifié la rencontre de « fructueuse ». Ils ont notamment convenu de former un comité de travail afin de trouver des solutions à court, moyen et long terme. Alors que Denis Coderre était au pouvoir, Saint-Lambert s’était adressée aux tribunaux pour tenter de forcer Montréal à réduire le niveau de décibels des concerts au parc Jean-Drapeau.