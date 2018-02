Hadrien Parizeau se joint au comité exécutif de la Ville de Montréal

Recruté par la mairesse Valérie Plante pour siéger au comité exécutif, le conseiller Hadrien Parizeau ne participera plus aux rencontres du caucus de l’opposition, sans toutefois quitter les rangs du parti Ensemble Montréal.

Hadrien Parizeau, 27 ans, avait été élu dans le district de Saint-Sulpice avec l’Équipe Denis Coderre le 5 novembre dernier.

Il prendra en charge les dossiers de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui, jusque là, étaient sous la responsabilité de Rosannie Filato.

« Je ne serai pas entre l’arbre et l’écorce », a-t-il dit en conférence de presse en compagnie de la mairesse lundi matin. « Je me joins à l’administration. Je ne serai plus un membre de l’opposition officielle. »

Questionné par les médias anglophones, Hadrien Parizeau, qui est le petit-fils de l’ex-premier ministre Jacques Parizeau, a répondu à quelques questions des journalistes en anglais, avant d’indiquer qu’il ne souhaitait plus continuer à s’exprimer dans la langue de Shakespeare.

Il a par la suite attribué sa réticence au stress. « C’est quand même une grande annonce pour moi aujourd’hui. Ça ne me tentait pas nécessairement d’ouvrir à l’anglais considérant que ce n’est pas ma langue première », a-t-il dit. « Ce n’est pas une question de souveraineté/fédéralisme. Je maîtrise bien l’anglais, mais pas tant que ça. »

Avant M. Parizeau, deux membres de la formation de l’ex-maire Denis Coderre ont accepté un poste à l’invitation de la mairesse, soit le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, qui a accédé au comité exécutif comme responsable des services aux citoyens, ainsi que Cathy Wong, devenue présidente du conseil municipal. M. Parenteau siège cependant comme indépendant, alors que Mme Wong est toujours membre d’Ensemble Montréal.