Les dépôts à neige de Montréal presque pleins

La moitié des 14 sites de dépôt à neige de Montréal sont au maximum de leur capacité ou près de l’être en raison des chutes de neige exceptionnelles dans la métropole cet hiver.

Un porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin, a souligné que le niveau moyen de précipitations de neige pour l’hiver entier a presque été atteint. À la mi-février, Montréal avait déjà reçu 180 centimètres de neige. Un hiver moyen compte environ 190 centimètres jusqu’à la fin de mars.

Par conséquent, la Ville a obtenu une autorisation exceptionnelle du gouvernement du Québec pour ouvrir deux sites de dépôt à neige additionnels — ce qui porte le total à 14 sites —, dont l’un est situé sur le terrain de l’ancien hippodrome Blue Bonnets.

Jean-François Parenteau, le conseiller municipal responsable des services aux citoyens, a pris conscience rapidement du sérieux avec lequel les Montréalais abordent le retrait de la neige et le déglaçage.

L’une des parties les plus stressantes de son travail est de décider du lancement d’une opération de nettoyage lorsque par exemple la ville reçoit cinq, six ou sept centimètres de neige et que les météorologues anticipent que la température va se réchauffer.

« Quand je dis go [pour un nettoyage], c’est 15 ou 20 millions de dollars », a-t-il souligné.

30 % de la neige ramassée à Montréal est déversée dans d’immenses trous dans le sol reliés au système d’égout, où elle est traitée avant d’être relâchée dans le fleuve Saint-Laurent.

Devant le site de dépôt à neige près du Carrefour Angrignon, M. Sabourin est éclipsé par la montagne de neige brune compacte, alors que les employés de la Ville passent aux commandes de leur souffleuse. « La neige y sera jusqu’en juillet. Peut-être en août », souligne-t-il.