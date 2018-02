Procès Contrecoeur: nouvelle requête en arrêt des procédures

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Au procès du Faubourg Contrecoeur mercredi, la défense a déposé une nouvelle requête en arrêt des procédures. L’avocate de Frank Zampino, qui est accusé de fraude, d’abus de confiance et de complot dans cette affaire, a reproché à la Couronne d’avoir omis de divulguer des extraits d’agenda et des relevés de comptes téléphoniques de l’un des témoins clés, soit Michel Lalonde, ex-p.-d.g. de la firme Genius. Me Isabel Schurman a fait valoir que si elle avait eu en main ces documents obtenus dans le cadre d’une autre enquête, celle des compteurs d’eau (Fronde), elle aurait mené ses contre-interrogatoires de façon différente auprès de plusieurs témoins. Le juge Yvan Poulin a accepté de recevoir la requête, mais il a prévenu les parties qu’il entendrait leurs plaidoiries finales ainsi que celles relatives à la demande d’arrêt des procédures dans les trois jours déjà prévus au calendrier. En après-midi, la défense a entrepris ses plaidoiries finales, plus de deux ans après le début du procès portant sur la vente d’un terrain de la Ville de Montréal à la firme Construction F. Catania pour la réalisation d’un projet immobilier. Me Schurman a estime que de nombreuses allégations avancées par la Couronne à l’encontre de son client étaient basées sur du ouï-dire.