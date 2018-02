Montréal nomme une commissaire aux relations avec les autochtones

Montréal fait un pas de plus dans sa démarche de réconciliation avec les peuples autochtones. En présentant Mme Bordeleau, une avocate et médiatrice d’origine crie, la mairesse Valérie Plante a expliqué qu’elle aurait « pour premier mandat de développer et implanter la formation aux employés de la Ville de Montréal sur l’histoire et la réalité des peuples autochtones ». Le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a salué la nomination de la commissaire comme étant un « geste extrêmement important ». Il a notamment rappelé qu’il existe un réseau d’environ 150 organisations autochtones à Montréal et ajouté qu’il entrevoit un arrimage beaucoup plus étroit entre celles-ci et la Ville grâce à la liaison qu’assurera la nouvelle commissaire.