Des contraventions remboursées

Montréal remboursera 109 automobilistes qui avaient reçu et payé leur contravention après s’être garés en bordure de la piste cyclable de la rue Boyer, dans Rosemont-La Petite-Patrie, le 16 novembre 2016. « On considère que la distribution de contraventions avait été faite de façon abusive », a expliqué la mairesse Valérie Plante mercredi. La Ville avait déjà annoncé qu’elle annulait les quelque 300 constats qui avaient été délivrés à cet endroit ce jour-là, mais il lui restait à rembourser ceux qui avaient déjà payé leur amende. Rappelons que des centaines de constats avaient été distribués aux automobilistes stationnés à l’extérieur de la piste cyclable, et non sur la piste qui fermait pour l’hiver. La Ville avait par la suite admis que la signalisation pouvait porter à confusion.