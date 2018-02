Le «croque-glace» dans la mire de Montréal pour s'attaquer aux trottoirs glissants

Pour venir à bout des trottoirs glissants, Montréal entend faire l’acquisition d’appareils qui broient la glace semblables à celui qui a été mis à l’essai dans Ville-Marie.

La mairesse Valérie Plante a fait valoir que les épisodes de gel et de dégel allaient être plus fréquents dans le futur. « Il faut adapter notre flotte de véhicules et d’appareils. Cet appareil, je l’appelle affectueusement le “croque-glace”», a-t-elle dit.

Muni d’un rouleau qui concasse la glace, le véhicule a été testé pendant deux ans par l’arrondissement Ville-Marie, et, selon la mairesse, les résultats sont concluants. Son administration a donc proposé aux arrondissements qu’ils s’en procurent s’ils le désirent.

La Ville admet toutefois qu’outre le chargement de la neige qui a été décrété trop tard par l’administration, le déglaçage des trottoirs, qui relève des arrondissements, cause problème. Ainsi, certains arrondissements ont procédé à six opérations d’épandage d’abrasifs et de fondants au cours de la dernière semaine alors que d’autres se sont contentés de deux passages.

Le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau, compte donc revoir la politique de déneigement mise en place il y a trois ans. Il rencontrera les maires de tous les arrondissements afin de discuter des meilleures pratiques. Des ajustements aux règles encadrant le déneigement pourraient être apportés. « Dès l’année, vous allez voir des changements marqués », a dit M. Parenteau.

375 ans de déneigement

Le maire d’Anjou, Luis Miranda, n’a pas semblé impressionné par l’idée d’acheter de nouveaux appareils pour broyer la glace des trottoirs. « Je n’ai pas besoin de ça. Si on fait l’entretien comme on est supposés le faire, on n’a pas besoin de ça. Qu’on arrête de réinventer la roue. Ça fait 375 ans qu’on déneige à Montréal techniquement. Comment se fait-il qu’à la mi-hiver, on est dans le trouble comme ça ? »

M. Miranda est ce maire d’arrondissement qui, la semaine dernière, n’a pas attendu l’ordre de la ville-centre pour décréter un chargement de neige sur son territoire. Il s’attend toutefois à voir le budget de son arrondissement retranché d’un montant de 300 000 $ à la suite de sa décision. Selon lui, le système centralisé mis en place par l’administration Coderre ne fonctionne pas.

Blue Bonnets

L’administration Plante a aussi fait savoir que trois de ses sites de dépôt à neige étaient à pleine capacité, soit ceux de Lachine, du Sud-Ouest et d’Angrignon. « Il n’y aura jamais assez de place pour assumer une prochaine tempête dans ce secteur-là. Les statistiques démontrent qu’on devrait faire face à deux ou trois tempêtes d’ici la fin de l’hiver. Il faut être capables de se virer de bord », a expliqué Jean-François Parenteau.

La Ville a donc fait une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement afin de pouvoir utiliser le site de l’ancien hippodrome Blue Bonnets comme dépôt à neige temporaire.