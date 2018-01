Montréal compte fermer deux usines d'eau potable

Les usines de Dorval et de Lachine sont désuètes et l’eau qu’elles fournissent a un arrière-goût.

Montréal consacrera 235 millions de dollars à la construction de 23 kilomètres de conduites d’eau principales qui permettront, dans une dizaine d’années, de fermer les usines d’eau Dorval et Lachine, les plus petites des six que compte l’île de Montréal.

Ces deux usines, qui produisent moins de 5 % de l’eau potable à Montréal, sont désuètes et l’eau qu’elles fournissent comporte un arrière-goût « inoffensif, mais désagréable pour nos citoyens », a expliqué mardi le responsable de l’eau au comité exécutif, Sylvain Ouellet.

« L’eau goûte les algues. Elle goûte l’eau d’un aquarium », a confirmé la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, qui s’est réjouie de la décision annoncée par la Ville.

Maintenir les usines de Lachine et de Dorval aurait nécessité la mise à niveau de ces infrastructures ainsi que la construction d’un réservoir de 13 000 mètres cubes et d’une station de pompage, pour des investissements totaux de 390 millions sur 60 ans, au lieu de 264 millions pour le scénario retenu, soit une économie de 130 millions.

En 2015, alors qu’il était dans l’opposition, Sylvain Ouellet avait suggéré la fermeture des usines de Dorval et de Lachine, invoquant des mesures d’économie et d’efficacité. Il faisait aussi valoir que la consommation d’eau à Montréal tendait à baisser et que ces deux usines n’étaient pas nécessaires. La responsable du dossier dans l’administration Coderre, Chantal Rouleau, avait cependant rejeté cette option, qualifiant de « lubie » l’idée du conseiller de Projet Montréal.

Des études ont par la suite été menées par le Service de l’eau et plusieurs scénarios ont été présentés à l’administration. L’ultime décision a été reportée après les élections municipales de novembre dernier.

