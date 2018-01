Montréal pourrait revoir sa politique de déneigement

Les amas de neige dans les rues de la métropole se sont transformés en glace. Les niveleuses et autres chasse-neige s’y sont attaqués lundi, mais les bris d’équipement pourraient être nombreux.

Après avoir fait son mea culpa concernant sa décision de ne pas lancer une opération de chargement de neige la semaine dernière, l’administration de Valérie Plante envisage de revoir la politique de déneigement instaurée par l’ex-maire Denis Coderre il y a trois ans.

Nadya Mirarchi se souviendra longtemps de l’épisode de verglas de la semaine dernière. Alors qu’elle venait de quitter son domicile du quartier Rivière-des-Prairies jeudi dernier, elle a glissé sur le trottoir et s’est fracturé la cheville. Sa mésaventure lui a finalement valu deux voyages en ambulance, car elle a dû à nouveau se rendre à l’hôpital dimanche en raison de saignements provenant de sa blessure.

« Ils n’ont pas mis de sel ou d’abrasifs depuis mardi dernier même si on a fait plusieurs plaintes. Les ambulanciers ont été obligés de mettre du sel qu’ils avaient dans leur propre véhicule », a-t-elle raconté au Devoir.

Mère de deux jeunes enfants, elle s’attend à devoir subir des traitements de physiothérapie pendant des mois et compte bien intenter des recours contre la Ville.

Urgences-santé a d’ailleurs signalé avoir eu à traiter une quarantaine de cas de chute sur les trottoirs durant la fin de semaine.

Anjou déneige

Le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, a admis avoir fait une erreur en ne décrétant pas de chargement de neige la semaine dernière. Il comptait sur le redoux annoncé pour faire fondre la neige, mais celui-ci a été moins important que prévu.

Cette décision n’est pas liée à une question de coût, a-t-il affirmé : « Ce n’est jamais une question de budget. La neige va tomber à Montréal et on va continuer à l’enlever. Il n’y aura jamais de négligence quant à la sécurité des citoyens. »

Rappelons que chaque chargement coûte entre 15 et 20 millions de dollars.

Selon lui, les écarts de température ont joué de mauvais tours à la Ville. « Je pense qu’on est excessivement bons à Montréal pour ramasser de la neige, mais pour gérer les épisodes de glace et de redoux, je crois qu’on a encore de l’amélioration à faire », a-t-il dit.

Depuis que l’administration de l’ex-maire Denis Coderre a révisé les règles de déneigement en 2015, il revient à la ville-centre de décréter le lancement du chargement de la neige.

Le maire d’Anjou, Luis Miranda, a fait fi de la décision de la ville-centre et il a lancé une opération de chargement dans son arrondissement mercredi dernier.

« J’ai donné une directive de procéder à un chargement parce que je suis responsable de la sécurité de mes citoyens », a-t-il confié au journal Le Flambeau. « On a déjà reçu une lettre [de la ville-centre] où on me tape sur les doigts, je m’en fous. » Selon lui, l’expérience de cette semaine démontre que la politique de déneigement n’est pas efficace.

Cette politique peut être modifiée, a reconnu Jean-François Parenteau qui entend rencontrer, dans les prochaines semaines, les maires de tous les arrondissements pour parler du dossier. « Je veux entendre ce qu’ils ont à dire et étudier les meilleures pratiques », a-t-il indiqué au Devoir. Si de nouvelles règles devaient être mises en place, elles ne seraient en vigueur que l’hiver prochain.