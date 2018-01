La Ville de Montréal, qui comptait laisser fondre la neige et la glace accumulées cette semaine, se ravise et procédera au chargement dès dimanche soir.

C’est ce qu’a indiqué sur Twitter, samedi soir, le responsable du déneigement, Jean-François Parenteau.

Déneigement: Un chargement est décrété pour demain 19h00. Le redoux n’est pas aussi grand et l’accumulation prévu lundi n’est plus au rendez-vous. À postériori nous aurions pu décréter avant. Ce fut un mauvais choix de ma part et je m’en excuse! #polmtl pic.twitter.com/lOIeK521ZW