Le budget 2018 de la Ville de Montréal est adopté

Après de longs débats parfois acrimonieux, le budget de l’administration de Valérie Plante, qui impose des hausses moyennes de taxes de 3,3 % aux propriétaires montréalais, a été adopté mercredi à 40 voix contre 24.

« Ce budget, nous l’avons pensé pour la génération future, celle qui a de la difficulté à obtenir une job, qui n’aura probablement jamais de sécurité d’emploi et qui ne connaîtra pas les bénéfices des fonds de pension qui offre une latitude aujourd’hui. Nos préoccupations vont au-delà de la fausse indignation de l’opposition, elle vise le bien-être collectif », a dit la mairesse quelques minutes avant le vote.

L’opposition a tenté jusqu’à la fin de convaincre l’administration de réduire les hausses de taxes, mais en vain.

En matinée mercredi, des commerçants s’étaient rassemblés devant l’hôtel de ville pour protester contre le budget qui comporte des hausses moyennes de taxes de 3 % pour le secteur non résidentiel.

Peter Sergakis, qui dirige l’Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec, a interpellé les élus lors de la période de questions des citoyens au début de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal. « Ce sont seulement de belles paroles. Arrêtez de manipuler la population. La population est frustrée contre votre administration. Vous n’avez pas tenu votre promesse. Ça fait seulement quelques semaines que vous avez fait ces promesses et vous arrivez ici avec de belles paroles », a lancé M. Sergakis.

L’homme d’affaires a promis à la mairesse de talonner son administration au sujet des taxes des commerçants, comme il dit l’avoir fait avec l’ancien maire Jean Doré en 1992 : « Il vous reste 46 semaines au pouvoir. Je vais être là souvent, je vous le promets. Les commerces ferment. Vous avez fait pire que l’administration précédente. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le responsable du développement économique au comité exécutif, Robert Beaudry, a invité M. Sergakis à travailler avec l’administration, soulignant avoir appelé l’homme d’affaires deux semaines auparavant pour le rencontrer. Et il n’a pas obtenu de réponse, a-t-il signalé. « On est là depuis trois mois. Je souhaite que vous soyez là souvent pour travailler avec nous sur un programme qui serait plus respectueux des commerçants pour qu’on ait des artères commerciales vivantes et que ce soit équitable. On vit avec l’héritage d’une administration qui a improvisé et ne s’est jamais souciée des petits commerces. »

Robert Beaudry a rappelé que le budget comportait un montant de 73 millions pour le développement économique, dont une part est destinée aux commerçants.

Plus tard dans la matinée, la mairesse Plante est allée rencontrer M. Sergakis dans le hall d’honneur pour faire part de la position de son administration et elle a promis qu’ils se reparleraient.

La main tendue

L’opposition a aussi fustigé le budget Plante-Dorais. Le budget n’a pas obtenu d’acceptabilité sociale, a fait valoir Lionel Perez.

« Nous, on veut travailler avec vous. On vous tend la main aujourd’hui afin de travailler et faire le nécessaire pour baisser l’augmentation des taxes au niveau de l’inflation. On a jusqu’au 31 janvier pour adopter le budget de fonctionnement », a indiqué le chef de l’opposition en suggérant à la mairesse de suspendre la séance du conseil municipal pour retravailler le budget et réduire de 1 point les hausses de taxes, ce qui correspond à 27,5 millions, a-t-il souligné : « C’est faisable. C’est une question de volonté. »

Arrêtez votre cinéma, M. Perez ! Votre main tendue, je n’y crois absolument pas et je ne suis pas la seule. Les Montréalais et les Montréalaises aussi voient votre jeu depuis quelques semaines. Valérie Plante

La réplique de la mairesse a été cinglante : « Arrêtez votre cinéma, M. Perez ! Votre main tendue, je n’y crois absolument pas et je ne suis pas la seule. Les Montréalais et les Montréalaises aussi voient votre jeu depuis quelques semaines. Vous étiez très au courant des pots cassés que vous avez laissés, des décisions prises par la précédente administration. Je dois rappeler que le chef de l’opposition siégeait au comité exécutif. Alors, il avait toutes les informations en main. »

Les débats se poursuivent mercredi après-midi. L’opposition a présenté deux amendements qui ont été rejetés par la majorité. L’une demandait l’abolition de la hausse de la taxe d’eau de 1,1 % et l’autre portait sur un engagement de 10 millions de dollars destiné au programme d’aide pour les commerçants affectés par les chantiers de construction.

Le vote sur le budget s'est tenu un peu avant 16 h 30.

Rappelons que le budget 2018 atteint 5,47 milliards, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2017. Cette augmentation est notamment attribuable à la hausse de 25,2 millions des budgets du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), à la hausse des budgets des arrondissements (24,7 millions) et au coût plus élevé des régimes de retraite.

L’augmentation moyenne des taxes foncières pour le secteur résidentiel a été établie à 1,9 %, mais s’y ajoutent la hausse des taxes d’arrondissement (0,3 %) et celle de la taxe d’eau (1,1 %), pour un total de 3,3 %.