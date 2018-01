Montréal reverra à la hausse le montant des contraventions

L’administration de Valérie Plante a aboli les bonis liés aux quotas de contraventions au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mais entend revoir à la hausse le montant des constats d’infraction.

En campagne électorale, Projet Montréal avait promis de faire disparaître les bonis remis aux cadres du SPVM en lien avec les contraventions — que le parti appelait les « bonis Denis ». L’administration a confirmé lundi que ces quotas n’existaient plus.

« On donne des constats à des gens qui sont en infraction et pour nous, c’est ça qui va compter et non pas de donner des tickets pour donner des tickets avec des trappes à tickets », a expliqué le président du comité exécutif, Benoit Dorais, lorsque questionné par l’opposition lors de l’assemblée du conseil municipal lundi.

Membre du parti Ensemble Montréal, Francesco Miele s’étonnait que l’administration veuille mettre fin aux bonis et aux objectifs de contraventions tout en prévoyant des hausses importantes de revenus pour les amendes et les contraventions dans le budget de la Ville.

Pour 2018, l’administration prévoit des revenus de 206 millions provenant de cette source alors qu’en 2017, elle avait recueilli 175 millions, un écart de quelque 30 millions. Francesco Miele a accusé l’administration de vouloir donner davantage de constats d’infraction pour aller chercher plus de revenus des poches des Montréalais.

Benoit Dorais a reconnu que l’administration avait entrepris de réviser le montant des constats d’infraction. « Ça fait depuis 2009 que les constats n’ont pas été révisés », a-t-il rappelé sans toutefois être en mesure de préciser l’ampleur des hausses envisagées.