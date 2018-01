Les locataires écoperont des hausses de taxes, pas les propriétaires

Contrairement à ce qu’affirme Brian Myles dans son éditorial (« Promesse non tenue »), non, le Québec n’a pas un « contrôle strict sur le coût des loyers ». En réalité, les propriétaires peuvent augmenter les loyers comme bon leur semble, et c’est aux locataires à ensuite négocier et tenir tête à leur propriétaire. Le fardeau du contrôle des loyers repose donc sur les épaules des locataires, ce qui est très différent d’un contrôle universel et obligatoire comme celui dont s’est récemment doté l’Ontario.

Contrairement à ce que semble insinuer M. Myles, les propriétaires d’immeubles locatifs peuvent répercuter la totalité des hausses de taxes à leurs locataires. En fait, les hausses de loyer demandées sont généralement bien au-delà de l’inflation et sont encore plus importantes lorsque des travaux sont effectués.

Il importe également de rappeler que moins de 0,5 % des loyers sont fixés par la Régie du logement annuellement. Tous les autres sont acceptés comme tels ou encore négociés entre propriétaires et locataires. Malheureusement, beaucoup de locataires hésitent à négocier par peur de possibles représailles, comme des travaux promis qui ne se réaliseront pas ou une éventuelle reprise de logement. En somme, les hausses de taxes montréalaises auront de fortes répercussions pour les ménages locataires à faible revenu, qui trop souvent doivent payer bien plus de 30 % de leur revenu pour se loger.