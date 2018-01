L’Équipe Denis Coderre rebaptisée Ensemble Montréal

Après s’être fait refuser son premier choix pour un nouveau nom en décembre dernier, l’Équipe Denis Coderre a annoncé jeudi qu’elle se nommera désormais Ensemble Montréal. « Ce nouveau nom reflète qui nous sommes, c’est-à-dire le parti de tous les Montréalais et Montréalaises, un parti ouvert à la diversité, qui veillera à ce que les intérêts de l’ensemble des citoyens soient défendus », a déclaré le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, Lionel Perez. Au mois de décembre, les élus du parti avaient annoncé en grande pompe qu’ils avaient choisi l’appellation Mouvement Montréal, sans toutefois l’avoir réservée au préalable auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Un citoyen en avait alors profité pour le faire avant le parti, qui s’était vu dans l’obligation de reprendre le nom de l’ex-maire Denis Coderre, qui a quitté la politique après sa défaite aux élections du 5 novembre. Cette fois, on assure que le nouveau nom a bel et bien été réservé.